Как правильно дважды за сезон обрезать малину для богатого урожая

Как правильно дважды за сезон обрезать малину для богатого урожая
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
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Удалят побеги на кустах нужно начинать уже сейчас

Обрезка малины — эффективный способ увеличить урожай и сэкономить место на участке. Вместо десяти кустов можно оставить вдвое меньше, но количество ягод при этом не сократится. Это поможет освободить место в саду или огороде и при этом не понести потери урожая. 

Как обрезать кусты малины 

Эта процедура должна проводиться дважды в сезон. В первый раз – в начале июля – необходимо сохранить твердые одеревеневшие побеги, так как именно они принесут плоды в этом году. При этом свежие зеленые побеги нужно убрать и оставить не более трех на одном кусте. Растение с избыточным количеством молодых веточек плодоносит хуже, а ягоды мельчают. К тому же, плохая вентиляция может привести к грибковым заболеваниям. 

У каждого зеленого побега нужно укоротить верхушку на 10-15 сантиметров. До конца лета на срезанном стебле вырастут пасынки, которые нужно будет укоротить во время второго среза (приблизительно в конце августа). Его следует совместить с удалением сухих стеблей, которые уже дали плоды в этом году. 

Весной на пасынках появятся свежие побеги, а на них — завязи малины. В итоге плоды вырастут не на одном стволе, а сразу на трех. На них затем образуется 9 макушек. Ягоды будут расти наверху, и собирать их будет очень удобно. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как предотвратить разрастание малины. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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