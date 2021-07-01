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Обрезка малины — эффективный способ увеличить урожай и сэкономить место на участке. Вместо десяти кустов можно оставить вдвое меньше, но количество ягод при этом не сократится. Это поможет освободить место в саду или огороде и при этом не понести потери урожая.
Эта процедура должна проводиться дважды в сезон. В первый раз – в начале июля – необходимо сохранить твердые одеревеневшие побеги, так как именно они принесут плоды в этом году. При этом свежие зеленые побеги нужно убрать и оставить не более трех на одном кусте. Растение с избыточным количеством молодых веточек плодоносит хуже, а ягоды мельчают. К тому же, плохая вентиляция может привести к грибковым заболеваниям.
У каждого зеленого побега нужно укоротить верхушку на 10-15 сантиметров. До конца лета на срезанном стебле вырастут пасынки, которые нужно будет укоротить во время второго среза (приблизительно в конце августа). Его следует совместить с удалением сухих стеблей, которые уже дали плоды в этом году.
Весной на пасынках появятся свежие побеги, а на них — завязи малины. В итоге плоды вырастут не на одном стволе, а сразу на трех. На них затем образуется 9 макушек. Ягоды будут расти наверху, и собирать их будет очень удобно.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как предотвратить разрастание малины.
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