Россиян предупредили о пике жары летом

В отдельных регионах страны еще не успела прогреться почва

Пик жары в этот летний сезон ожидает Центральную Россию в конце июля и начале августа. Для приморских районов это конец августа. Такой прогноз дал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее жаркими днями для центральных регионов будут последние пять дней июля, передает РИА "Новости".

Специалист пояснил, что солнце демонстрирует наибольшую активность именно в этот период. В южных регионах страны почва начинает раньше прогреваться в марте из-за отсутствия снега. Однако после сильных морозов она пока что продолжает забирать тепло, передает RT. После этого ожидает пик летней жары.



Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

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