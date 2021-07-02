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Спецслужбы Албании заподозрили пятерых граждан Чехии и двух россиян в шпионаже на территории республики. По данным местных правоохранителей, они собирали секретную информацию, связанную с деятельностью НАТО. Прокуратура Албании возбудила уголовное дело, ведется следствие.
В Тиране утверждают, что граждане Чехии прибыли в республику 1 мая 2021 года, взяли в аренду автомобиль и в течение 10 дней под видом туристов ездили в разные точки и делали фотографии. При этом GPS-данные показывают, что чехи приближались к базам НАТО и однажды на семь минут задержались на дороге, откуда очень хорошо было видно передвижение войск, прибывших на учения Defender Europe – 2021.
Россияне Георгий Буданов и Владислав Черкасов находились в Албании в мае-июне 2021 года. Их также заподозрили в сборе секретных военных данных. Местной полиции было поручено установить наблюдение за ними, чтобы выяснить, с кем они могли контактировать в республике, передает Albanian Daily News.
Учения НАТО Defender Europe-2021 проходили в Албании в мае 2021 года. В них принимали участие 28 тысяч военнослужащих из 16 стран альянса, уточняет телеканал "360".
Напомним, что Чехия является членом НАТО с 1999 года, Албания – с 2009 года.
Ранее сообщалась, что учения НАТО на территории Албании были направлены на то, чтобы понять, как быстро альянс может перебрасывать свои силы в случае противостояния с Россией. Западные аналитики пришли к выводу, что альянсу удалось добиться "смертоносной логистики".
Сейчас учения НАТО проходят на территории Украины: она не входит в североатлантический военный блок, но очень этого хочет. Президент Незалежной Владимир Зеленский настаивает, что сами натовцы должны уже звать Киев присоединиться к своему клубу. Впрочем, иностранные военнослужащие, прибывшие на Украину в рамках учений, отмечают, что даже еда в ВСУ не дотягивает до стандартов НАТО.
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Поддержали заявление РФ Армения, Венгрия и Молдавия
- Во Чехи "шпиенов" русских почти поймали, бабла требуют с России, а мы че "рыжие" чтоли??
- Так точно, "рыжие"!
- Немедленно "отыскать" пару российских шпионов!
- Так точно, тут пара челов с фотиками гоняют, самые что нинаеть шпионы!
- Отлично, щас натянем сову на глобус и потребуем лямов 15-20 евро с России