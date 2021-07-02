Путин подписал указ о новой выплате для семей с детьми

Расчет будет произведен до декабря текущего года

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении единовременной выплаты для семей с детьми. Размер господдержки составит 10 тысяч рублей и будет произведен в период с августа по декабрь 2021 года.

Согласно приведенным данным, речь идет о соцподдержке для семей, которые имеют детей. Выплаты предназначены для семей с детьми возрастом от 6 до 18 лет, а также семей с инвалидами от 18 до 23 лет.

Единовременная выплата будет осуществлена на каждого ребенка. За получением денежных средств необходимо обратиться в ПФР до 1 ноября 2021 года, о чем говорится на официальном сайте президента России.

Источник: Сайт президента России ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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