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Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении единовременной выплаты для семей с детьми. Размер господдержки составит 10 тысяч рублей и будет произведен в период с августа по декабрь 2021 года.
Согласно приведенным данным, речь идет о соцподдержке для семей, которые имеют детей. Выплаты предназначены для семей с детьми возрастом от 6 до 18 лет, а также семей с инвалидами от 18 до 23 лет.
Единовременная выплата будет осуществлена на каждого ребенка. За получением денежных средств необходимо обратиться в ПФР до 1 ноября 2021 года, о чем говорится на официальном сайте президента России.
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