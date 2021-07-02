Какие пляжи Ялты открыли после потопа

Заработали 22 места прибрежного отдыха в городе

Со 2 июля открывается часть ялтинских пляжей, пострадавших после потопа. Об этом на своей странице в "Фэйсбуке" сообщила мэр города Янина Павленко.

Купание разрешили на 22 пляжах Ялты: "Дача "Тессели", "Парк Форос", "Зелёный", "Пансионат "Терлецкий", "Тихая бухта-1", "Тихая бухта – 2", "Форосский", "Форосский берег", "Санаторий "Южный", "Кастрополь-1", "Крымский бриз", "Мрия", "Артемида", "Понизовка""РТ-22", "Башмак", "Санаторий Симеиз", "Лягушка", "Алупка", "Санаторий Южнобережный", "Горное солнце" и "Детский".

Также она выразила надежду, что с понедельника откроют детские сады, передает телеканал "360".

Напомним, в середине июня в южных регионах России прошли ливни, в результате которых были потоплены несколько районов Крыма. Сильно пострадала Ялта, фото с местных пляжей сразу после схода селевых потоков публиковала мэр города.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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