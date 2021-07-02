На помощь литовским пограничникам прибыли общеевропейские силы

Охранять границу Литвы на белорусском участке будут объединенные силы Европейского агентства по безопасности границ и береговой линии Frontex. В пятницу, 2 июля, к патрулированию там приступили первые 6 сотрудников агентства. При этом прохождение границы Белоруссии с прибалтийскими членами ЕС сейчас очень затруднено.

По данным на утро 2 июля, в очереди на въезд в Литву из Белоруссии скопилось более 820 грузовиков. На границе с Латвией ожидают проезда более 120 фур. При этом на пунктах пропуска в Польшу проблем нет, сообщает "БелТА".

Ранее литовские власти пожаловались ЕС, что со стороны Белоруссии к ним стало приникать слишком много незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. По мнению Вильнюса, это такая месть Минска за санкции.

Чтобы предотвратить проникновение на территорию Евросоюза нелегалов через Литву, в республику было решено направить силы Frontex. По данным BNS, в Постоянный корпус агентство войдут 30 пограничников из Франции, Германии и Венгрии. Они прибудут в республику в июле со своим оружием, транспортом и всем необходимым для охраны границы, уточняет "Интерфакс".

Эксперты полагают, что только охраной своих границ за счет средств ЕС Литва не удовлетворится. Под предлогом миграционного кризиса страны Балтии могут попытаться добиться от Брюсселя финансовой поддержки.

Ранее сообщалось, что Литва решила строить стену на границе с Белоруссией, но проект получился очень дорогим.