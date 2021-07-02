В Москве появятся современные площадки для выгула собак

Над созданием дог-френдли инфраструктуры эксперты и жители города работают совместно

Принципиально новые площадки для выгула собак и дрессировки собак появятся в Москве уже в 2021 году. В рамках пилотного проекта по программе "Мой район" первые четыре таких площадки создадут в Ясенево, в Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах.

Сейчас в Москве имеется около 700 площадок для выгула домашних животных. Но, как показало исследование, многие из них не востребованы, поскольку плохо оборудованы, находятся в неудобном месте и т.д. Если пересмотреть нормативно-правовую базу, а также требования к проектированию и расположению таких сооружений, ситуация изменится к удовольствию как владельцев животных, так и остальных жителей районов.

О том, какой должна быть площадка для собак, эксперты спрашивали мнение самих горожан. Так, в Лосиноостровском районе опрос проводили волонтеры движения Тимофея Баженова.

"Новые площадки - это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет",

– пояснил Тимофей Баженов свой интерес к созданию дог-френдли инфраструктуры в столице. Эта тема поднималась в ходе Международной онлайн-выставки "Город: детали", где ей посвятили панельную дискуссию "Питомцы в Москве. Как учесть интересы владельцев домашних животных?"

Участники, среди которых были также кинолог Константин Карапетьянц, руководитель проектного офиса АНО "Мой района" Бэла Ляув, глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор по работе с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare Марианна Онуфриенко, обсудили, как сделать городскую инфраструктуру более дружелюбной для домашних питомцев, учитывая при этом интересы горожан, которые не держат собак.

Какими предлагается сделать современные площадки для животных, можно увидеть на онлайн-выставке "Город: детали". В цифровом парке на сайте mrexpo.ru создана отдельная зона "Животные". Там представлен проект идеальной территории для выгула собак: с лестницами, тоннелями, специальными тренажерами.

Посетители онлайн-выставки могут проголосовать за понравившиеся экспонаты. Объекты, набравшие больше всего голосов, войдут в перечень дизайн-решений для городских служб, который планируется использовать при благоустройстве города по программе мэра Москвы "Мой район".

Всю информацию о выставке можно найти на официальном сайте, а также на страницах проекта в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и Facebook.