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Российские дачники очень любят выращивать на своих огородах сочные
аппетитные томаты. Даже несмотря на то, что для их ухода требуются определенные
навыки, многие с радостью устанавливают теплицы и выращивают рассаду. Спелые
красные помидоры – отличная награда за труды. Кстати, некоторые советы бывалых
дачников со всего мира могут серьезно упростить процесс заботы о томатах.
Так, если воспользоваться методом китайских фермеров, можно существенно сократить время на подвязку растения. Известно, что китайцы стараются оптимизировать все виды трудовой деятельности. Так что подвязывание томатов в их исполнении занимает всего несколько минут.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой уход нужен помидорам в июле.
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