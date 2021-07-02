Китайский метод: как правильно подвязать помидоры

Китайский метод: как правильно подвязать помидоры
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Премудрости иностранцев помогут добиться отличного урожая

Российские дачники очень любят выращивать на своих огородах сочные аппетитные томаты. Даже несмотря на то, что для их ухода требуются определенные навыки, многие с радостью устанавливают теплицы и выращивают рассаду. Спелые красные помидоры – отличная награда за труды. Кстати, некоторые советы бывалых дачников со всего мира могут серьезно упростить процесс заботы о томатах.

Так, если воспользоваться методом китайских фермеров, можно существенно сократить время на подвязку растения. Известно, что китайцы стараются оптимизировать все виды трудовой деятельности. Так что подвязывание томатов в их исполнении занимает всего несколько минут.

Как подвязать помидоры китайским способом

  1. На один ряд потребуется моток веревки и две длинные деревянные палки. Основной секрет в том, что подвязка будет осуществляться не поперек, а вдоль гряды.
  2. По краям ряда нужно установить крепкие колышки. Забить глубоко в почву. Веревку к палке следует привязать примерно в 30 см от земли. Теперь этой бечевкой в шахматном порядке нужно обогнуть каждый кустик.  
  3. Когда дойдете до второго колышка, веревку следует хорошенько натянуть и зафиксировать на нем. Теперь следует начать движение в обратном направлении. Кусты нужно обогнуть также в шахматном порядке, но уже с другой стороны. Таким образом, все кустики окажутся подвязанными.
  4. Следующую веревку завязываем в 20 см от первой. Таким же образом проходим ряды. В зависимости от высоты кустов может потребоваться три – четыре ряда. Помидоры будут стоять очень надежно и точно не завалятся.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой уход нужен помидорам в июле.

Ольга ФЕДОРОВА

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