Обязательный техосмотр при получении ОСАГО отменен

Документ уже подписан первым лицом государства

Российские власти решили упростить жизнь автовладельцев. 2 июля глава государства Владимир Путин поставил свою подпись под документом, который отменяет обязательное прохождение техосмотра машины перед оформлением страхового полиса ОСАГО.

Ранее в российском законодательстве действовала норма, согласно которой люди не могли получить необходимый полис без предварительного прохождения техосмотра.

При этом перемещаться на автомобиле без ОСАГО запрещено. Таким образом, техосмотр становился обязательным для каждого автовладельца.

Теперь, согласно внесенным поправкам, чтобы обзавестись полисом ОСАГО человеку не придется предъявлять карту о прохождении техосмотра. Отсутствие документа о пройденном техосмотре ничем не будет грозить водителям при ДТП, заверили в ГИБДД.

Изменение законодательства начнет действовать с 22 августа текущего года, пишет РИА "Новости".

Кстати, недавно водителям указали на "ловушку" на платных парковках. Несколько минут стоянки могут обойтись в 3 тысячи рублей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Киев начал активное восстановление военной промышленности

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1712 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей