Документ уже подписан первым лицом государства

Российские власти решили упростить жизнь автовладельцев. 2 июля глава государства Владимир Путин поставил свою подпись под документом, который отменяет обязательное прохождение техосмотра машины перед оформлением страхового полиса ОСАГО.



Ранее в российском законодательстве действовала норма, согласно которой люди не могли получить необходимый полис без предварительного прохождения техосмотра.

При этом перемещаться на автомобиле без ОСАГО запрещено. Таким образом, техосмотр становился обязательным для каждого автовладельца.

Теперь, согласно внесенным поправкам, чтобы обзавестись полисом ОСАГО человеку не придется предъявлять карту о прохождении техосмотра. Отсутствие документа о пройденном техосмотре ничем не будет грозить водителям при ДТП, заверили в ГИБДД.

Изменение законодательства начнет действовать с 22 августа текущего года, пишет РИА "Новости".

Кстати, недавно водителям указали на "ловушку" на платных парковках. Несколько минут стоянки могут обойтись в 3 тысячи рублей.