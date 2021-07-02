Акция "ПаркАрт": как рисунки на деревьях продлевают им жизнь

Собянин рассказал о работе художников-волонтеров в московских парках

Деревья – это "легкие" планеты. Особенно важны зеленые насаждения в мегаполисах – без них жители крупных городов буквально задохнулись бы от выхлопов и пыли. Поэтому в Москве такое внимание уделяется состоянию парков и дворов.

Москва признана самым зеленым мегаполисом в мире. Этому способствуют ежегодные акции "Миллион деревьев", "Наше дерево" и др., в ходе которых на улицах и во дворах появляются тысячи новых кустарников, деревьев, цветов.

Но мало посадить дерево – за ним нужно ухаживать. Также важно следить и за состоянием растений в парках и природоохранных зонах. Одним из способов поддержать городские растения в хорошей форме и продлить им жизнь стала акция "ПаркАрт". Она стартовала в 2016 году в Восточном АО. С тех пор ее масштабы значительно выросли: сейчас рисунки на деревьях можно встретить в разных уголках столицы.

"Акция "ПаркАрт" выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы",

– подчеркивает мэр Сергей Собянин. В своем блоге он пояснил, как все происходит.

Сначала специалисты ГПБУ "Мосприрода", обследуя территории, выявляют деревья, нуждающиеся в лечении: с дуплами, трещинами, повреждениями коры. Все эти раны обрабатываются, вычищаются и покрываются защитным слоем грунтовки. После этого к работе приступают художники.

Принять участие в природоохранной акции может любой: как взрослый профессиональный художник, так и ребенок, любящий рисовать. Для работы они используют водонепроницаемые акриловые краски, которые не только безопасны, но и являются дополнительным защитным слоем для дерева, препятствующим попаданию влаги, грибов. В результате волонтеры "ПаркАрт" продлевают деревьям жизнь и делает московские парки еще краше и привлекательнее.

В акции участвуют Косинский, Измайловский, Терлецкий, Кусковский лесопарки, природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево", "Царицыно", "Москворецкий", "Тушинский", Комплексного Заказника "Алтуфьевский", Ландшафтный Заказник "Лианозовский", Природный Заказник "Медведковский" и памятник садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково".