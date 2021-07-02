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По решению Басманного суда Москвы бизнесмена Виктора Батурина сегодня арестовали. Под стражей он пробудет два месяца, сообщает РИА Новости.
Напомним, Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество. Как пояснила пресс-секретарь суда, бизнесмена обвиняют в совершении преступления, "предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ".
Подробности о деле Батурина – в нашем материале.
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