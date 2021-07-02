Разбираемся, чем он может быть плох для белья

Режим быстрой есть почти у всех моделей стиральных машин. Его привыкли использовать для экономии времени — обычно он длится не более 30 минут, вода при этом нагревается до 30– 40 градусов. Но стоит ли использовать ускоренный режим постоянно? Давайте разберемся.



Каким бывает режим быстрой стирки?

В зависимости от модели стиральной машинки ускоренный режим ведет себя по-разному. Он нагревает воду либо до 30, либо до 40 градусов. Они почти не отличаются друг от друга – вода едва теплая, цикл стирки короткий и однократный, полоскание также проводится один раз. Существует также отдельная кнопка "быстрой стирки". Она уменьшает время стирки на любом режиме примерно на 30%. Это происходит за счет сокращения стандартных циклов стирки и полоскания.



Какие последствия у ежедневного использования быстрой стирки?

Негативных последствий не будет, если вы стираете вещи сразу после того, как они испачкались или пропитались неприятным запахом. Ускоренный режим рассчитан на стирку белья со свежими пятнами. Однако если вам необходимо привести в порядок изношенные вещи не первой свежести, рекомендуется выбрать высокую температуру и провести полный цикл. Горячая вода — лучший друг стиральных порошков и одежды без пятен.

При стирке полотенец и постельного белья, нужно использовать полный режим стирки и ставить температуру не ниже 60 градусов. Если выбрать воду холоднее, микробы и пылевые клещи могут выжить и затем спровоцировать у вас или членов вашей семьи аллергию. Они особенно опасны для детей и пожилых людей.



Как правильно стирать в быстром режиме?

Увеличьте количество порошка и сократите количество белья. Тогда вещи смогут хорошо прополоскаться в холодной воде, и на них не останется следов порошка. Хотя бы раз в неделю нужно стирать вещи в максимально горячей воде, иначе на них закрепится запах затхлости.



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