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Режим быстрой есть почти у всех моделей стиральных машин. Его привыкли использовать для экономии времени — обычно он длится не более 30 минут, вода при этом нагревается до 30– 40 градусов. Но стоит ли использовать ускоренный режим постоянно? Давайте разберемся.
В зависимости от модели стиральной машинки ускоренный режим ведет себя по-разному. Он нагревает воду либо до 30, либо до 40 градусов. Они почти не отличаются друг от друга – вода едва теплая, цикл стирки короткий и однократный, полоскание также проводится один раз. Существует также отдельная кнопка "быстрой стирки". Она уменьшает время стирки на любом режиме примерно на 30%. Это происходит за счет сокращения стандартных циклов стирки и полоскания.
При стирке полотенец и постельного белья, нужно использовать полный режим стирки и ставить температуру не ниже 60 градусов. Если выбрать воду холоднее, микробы и пылевые клещи могут выжить и затем спровоцировать у вас или членов вашей семьи аллергию. Они особенно опасны для детей и пожилых людей.
Увеличьте количество порошка и сократите количество белья. Тогда вещи смогут хорошо прополоскаться в холодной воде, и на них не останется следов порошка. Хотя бы раз в неделю нужно стирать вещи в максимально горячей воде, иначе на них закрепится запах затхлости.
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