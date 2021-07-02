"Единая Россия" направит правительству предложения по развитию системы реабилитации переболевших ковидом россиян

Своими идеями на площадке ЕР поделились видные представители сферы здравоохранения

Как отметил возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко, власти РФ выделят 100 миллиардов рублей на развитие программы реабилитации граждан, которые перенесли коронавирус. Медик указал на необходимость создания ТЗ для законодателей и финансистов – это нужно, чтобы было понимание, на что будут расходоваться эти деньги.



Обсуждения требуют также обучение и подготовка специалистов, которые будут задействованы в программе, ведь дело не только за приобретением оборудования для пациентов.

Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что нужны изменения в российском законодательстве. Он согласился с Проценко в том, что нужно обратить особое внимание на систему обучения специалистов и доработать ее. В качестве аналогии он привел паллиативную медицину – с реабилитацией на законодательном уровне должно быть так же.

Нельзя допускать, чтобы на медиков, которые задействованы в системе реабилитации, сваливалась гора бумажной работы. Бюрократии поможет избежать цифровизация, считает директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова.

Марьяна Лысенко, возглавляющая МГКБ №52, отметила, что сейчас в стране не существует спеццентров второго этапа реабилитации, где люди могут долечиться после болезни. А первый этап необходимо начинать в стационаре, поделилась она с собеседниками. Лысенко считает, что при переводе больного на второй этап нельзя забывать о его интересах. Однако решения по маршрутизации должны принимать медики. На третьем этапе необходимо подключать медико-социальную экспертизу.

По итогам обсуждения замминистра здравоохранения Евгений Камкин заверил экспертов, что их предложения примут во внимание, когда начнется разработка программы реабилитации перенесших ковид россиян.