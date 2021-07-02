"Единая Россия" направит правительству предложения по развитию системы реабилитации переболевших ковидом россиян

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Как отметил возглавляющий больницу в Коммунарке Денис
Проценко, власти РФ выделят 100 миллиардов рублей на развитие программы
реабилитации граждан, которые перенесли коронавирус. Медик указал на
необходимость создания ТЗ для законодателей и финансистов – это нужно, чтобы
было понимание, на что будут расходоваться эти деньги.
Обсуждения требуют также обучение и подготовка специалистов, которые будут задействованы в программе, ведь дело не только за приобретением оборудования для пациентов.
Глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что нужны изменения в российском законодательстве. Он согласился с Проценко в том, что нужно обратить особое внимание на систему обучения специалистов и доработать ее. В качестве аналогии он привел паллиативную медицину – с реабилитацией на законодательном уровне должно быть так же.
Нельзя допускать, чтобы на медиков, которые задействованы в системе реабилитации, сваливалась гора бумажной работы. Бюрократии поможет избежать цифровизация, считает директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова.
Марьяна Лысенко, возглавляющая МГКБ №52, отметила, что сейчас в стране не существует спеццентров второго этапа реабилитации, где люди могут долечиться после болезни. А первый этап необходимо начинать в стационаре, поделилась она с собеседниками. Лысенко считает, что при переводе больного на второй этап нельзя забывать о его интересах. Однако решения по маршрутизации должны принимать медики. На третьем этапе необходимо подключать медико-социальную экспертизу.
По итогам обсуждения замминистра здравоохранения Евгений Камкин заверил экспертов, что их предложения примут во внимание, когда начнется разработка программы реабилитации перенесших ковид россиян.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт