Шквал заявок: сколько туристов отменили брони на отдых на Кубани после ограничений

Шквал заявок: сколько туристов отменили брони на отдых на Кубани после ограничений
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Туры в Краснодарский край все чаще аннулируют

Накануне власти Кубани ввели новые ограничения, которые касаются правил заселения в гостиницы. Так, с начала этого месяца отели будут принимать путешественников с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а уже с 1 августа посетить курорт смогут лишь привитые граждане. В результате нововведений от поездок на июль отказались уже 15% туристов.

Работники туристической сферы пытались уговорить администрацию региона смягчить меры и скорректировать условия заезда, но безуспешно. В итоге россияне, желавшие посетить Кубань, понимают, что не успеют сделать прививку, поэтому вынуждены отменять бронирование. 

Сейчас в туристические агенства поступает целый шквал заявок. Заявления на аннулирование бронирований на июль поступали всю прошлую неделю. 

"Больше половины туристов уйдет с августа, потому что они не успеют привиться. Власти региона исходили из того, что у туристов весь июль впереди, но сегодня 2-е число, а записаться во многих регионах на вакцинацию возможно не раньше 11-го июля, потому что очереди. Вторую прививку они получат только в начале августа, и не уверен, что они сразу же бросятся в объятия Кубани",

– печально заметил гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин.

Также власти второй раз за три дня изменили правила заселения туристов в гостиницы региона. Теперь для детей до 14 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты и справки. 

Ранее власти предупредили о возможном введении локдауна на одном из крымских курортов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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