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Александр Лукашенко 2 июня сообщил ряд ошеломляющих новостей – в том числе о попытке ряда западных стран свергнуть власть и перекрытии границы с Украиной. Однако на этом сенсации у Батьки не закончились.
Белорусский президент также заявил, что вскрытые в республике "спящие" террористические ячейки, которые называют отрядами самообороны, пытались совершить диверсию против Военно-морского флота России. По словам Лукашенко, планировался подрыв узла связи в Вилейке (Белоруссия). Однако теракт предотвратили, причастных арестовали. Как выяснилось, инцидент глава республики уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белта.
Ранее Лукашенко заявил, что погранвойска полностью перекроют границу с Украиной. Киев, по словам политика, причастен к организации террористических ячеек и замешан в готовившемся перевороте наряду с другими странами. Кроме того, с территории Незалежной поступает много оружия.
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а чо не смеялся когда новичком пол британии перетравили,карнавального лечили лечили в германии после новичка
не смешно7это другое?
когда петров и баширов чехию взрывали не смешно или тогда было слишком много унитазов что было не до новостей на *утро*
ложись кастрюлька спать,затвра у тебя опять тяжелый рабочий день