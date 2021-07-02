Инцидент белорусский лидер обсудил с российским коллегой

Александр Лукашенко 2 июня сообщил ряд ошеломляющих новостей – в том числе о попытке ряда западных стран свергнуть власть и перекрытии границы с Украиной. Однако на этом сенсации у Батьки не закончились.

Белорусский президент также заявил, что вскрытые в республике "спящие" террористические ячейки, которые называют отрядами самообороны, пытались совершить диверсию против Военно-морского флота России. По словам Лукашенко, планировался подрыв узла связи в Вилейке (Белоруссия). Однако теракт предотвратили, причастных арестовали. Как выяснилось, инцидент глава республики уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белта.

Ранее Лукашенко заявил, что погранвойска полностью перекроют границу с Украиной. Киев, по словам политика, причастен к организации террористических ячеек и замешан в готовившемся перевороте наряду с другими странами. Кроме того, с территории Незалежной поступает много оружия.