Пытались подорвать узел связи ВМФ России - Лукашенко сообщил о планировавшемся теракте

Пытались подорвать узел связи ВМФ России - Лукашенко сообщил о планировавшемся теракте
Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Инцидент белорусский лидер обсудил с российским коллегой

Александр Лукашенко 2 июня сообщил ряд ошеломляющих новостей – в том числе о попытке ряда западных стран свергнуть власть и перекрытии границы с Украиной. Однако на этом сенсации у Батьки не закончились.

Белорусский президент также заявил, что вскрытые в республике "спящие" террористические ячейки, которые называют отрядами самообороны, пытались совершить диверсию против Военно-морского флота России. По словам Лукашенко, планировался подрыв узла связи в Вилейке (Белоруссия). Однако теракт предотвратили, причастных арестовали. Как выяснилось, инцидент глава республики уже обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белта.

Ранее Лукашенко заявил, что погранвойска полностью перекроют границу с Украиной. Киев, по словам политика, причастен к организации террористических ячеек и замешан в готовившемся перевороте наряду с другими странами. Кроме того, с территории Незалежной поступает много оружия.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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гость
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Гость265329 бандеропетух, тебе пшек еще не вдул? Ты в govne весь, сходи в пруду помойся он брезгует такими
М
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Гость265329
маразм у дедушки крепчает, вовка пукин помогает.... поржал после тяжелого рабочего дня
тяжелый рабоч день это мытье унитазов?
а чо не смеялся когда новичком пол британии перетравили,карнавального лечили лечили в германии после новичка
не смешно7это другое?
когда петров и баширов чехию взрывали не смешно или тогда было слишком много унитазов что было не до новостей на *утро*
ложись кастрюлька спать,затвра у тебя опять тяжелый рабочий день
ГостьСТАЛИН
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Всю эту хохлятско -жидовскую нечесть нужно вычищать с нашей земли
Гость265329
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маразм у дедушки крепчает, вовка пукин помогает.... поржал после тяжелого рабочего дня
Гость272221
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Очередная бредятина!
Гость272220
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haha.ha
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