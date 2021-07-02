Проливные дожди и грозы: Крыму предрекли повторение "судного дня"

Проливные дожди и грозы: Крыму предрекли повторение "судного дня"
Фото: vk.com/ytatljh/via Global Look Press/www.globallookpress.com
На полуострове объявлено штормовое предупреждение

К Крыму приближается холодный циклон, из-за которого на полуострове вновь ожидаются плохие погодные условия. 

"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", 

– предупредили крымчан. 

Ситуацию осложняет тот факт, что со 2 по 4 июля в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. 

Также жителей и гостей полуострова предупредили о большой вероятности возникновения ЧП, связанных с подтоплением и гибелью сельскохозяйственных растений. 

Аномальные ливни обрушатся, в частности, на Симферополь, где за два дня могут выпасть до 120 мм осадков – почти как 100-литровая бочка на квадратный метр. Это 270% всей месячной нормы. 

Аналогичная ситуация будет и в Ялте. Температура понизится до плюс 22-25 градусов.

В Керчи же, по прогнозам синоптиков, выпадет около 3 месячных норм осадков – 91 мм при месячной норме 35 мм. 

В связи с предстоящим потопом местным жителям было рекомендовано заранее позаботиться о материальных ценностях, чтобы не допустить крупных потерь. 

Ранее стало известно, какие пляжи Ялты открыли после потопа. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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