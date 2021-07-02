"Клоун": Байден взбесил американцев попытками найти что-то хорошее в трагедии во Флориде

"Клоун": Байден взбесил американцев попытками найти что-то хорошее в трагедии во Флориде
Джо Байден. Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone/www.globallookpress.com
Президент в очередной раз не смог подобрать правильные слова

Неделю назад в США, штат Флорида, обрушился 12-этажный жилой дом. Накануне Джо Байден прибыл на место трагедии, чтобы лично во всем разобраться. 

Выступая перед журналистами, американский президент признался, что пока нет точных причин, из-за которых здание могло рухнуть. Одной из предполагаемых версий стало, как ни странно, глобальное потепление. 

"Здание стало двигаться и сотрясаться из-за изменения климата и повышения уровня моря", 

– отметил глава Белого дома, добавив, что эту версию озвучивали родные тех американцев, которые стали жертвами случившегося. Сам же демократ эту тему не поднимал. 

При этом даже в этой трагедии Байден зачем-то постарался найти что-то позитивное. 

"Вы знаете, что в этом хорошего? В том, как вы взаимодействуете! Мы даем народу понять, что можем сотрудничать, когда это действительно важно", 

– заявил президент Штатов в ходе пресс-конференции. 

Похоже, что это стало последней каплей, потому что убитые горем американцы буквально вскипели от злости. 

"Эти комментарии заставляют думать, что невозможно, чтобы он набрал больше голосов, чем любой президент в истории", "Этот клоун ни за что не мог выиграть ни на каких выборах. Его президентство – это мошенничество", "Они сказали Байдену, что здание рухнуло, и он сказал: "Мы успели вовремя выбраться?", "Жалкий", 

– взбунтотвались интернет-пользователи. 

Напомним, что здание рухнуло 24 июня в городке Серфсайд. В результате были разрушены около половины квартир. По официальным данным, в результате трагедии скончались 18 человек. Еще 145 числятся пропавшими без вести. 

При этом многие недовольны тем, что спасательная операция продвигается слишком медленно. В минувший четверг поиска людей под завалами были приостановлены из-за опасности обрушения устоявшей части дома, уточняет РИА "Новости". 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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