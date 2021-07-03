Володин назвал топ-7 законов о поддержке семей в России

На первое место председатель Госдумы поставил расширение программы материнского капитала

За последние пять лет Госдума приняла более 570 социально значимых законов, из которых 109 были направлены на поддержку семей, родителей и защиту детей в стране. Вячеслав Володин составил топ-7, которые стали наиболее важными для российского общества.

1. Расширение программы материнского капитала

Председатель ГД напомнил, что до 2026 года была расширена программа маткапитала. При рождении первенца сейчас семьи могут получить 483 881 руб. 83 коп., при рождении второго еще 155 550 рублей. Если родился второй ребенок и ранее право на маткапитал не возникало, то семья получает сразу обе выплаты.

2. Новые выплаты беременным

Будущим мамам, которые встали на учет на ранних сроках и находятся в трудной жизненной ситуации, будут получать 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения по региону. В среднем это около 6 350 руб. Закон новый, он вступил в силу 1 июля.

3. Поддержка неполных семей

Неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет, чей среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе, установили ежемесячное пособие – в среднем по стране они будут получать около 5,5 тыс. рублей. Закон действует также с 1 июля 2021 года.

4. Больничные семьям с детьми до 7 лет

В этом году 1 сентября в силу вступит закон для родителей. Они будут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет – 100% от заработка.

"Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях", – подчеркнул Володин.

Максимальная стоимость одного дня будет ограничена до 2 434 рублей.

5. Ежемесячные выплаты семьям с детьми

Для семей с двумя детьми до трех лет, где средний доход за последние 12 месяцев менее двух прожиточных минимумов на человека в регионе, получают ежемесячные выплаты. Пособие на первого ребенка выплачивают из федбюджета, на второго – из маткапитала.

6. Освобождение выплат от НДФЛ в связи с рождением детей

Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств маткапитала в связи с появлением второго ребенка выплачиваются без вычета НДФЛ.

7. Помощь многодетным семьям на погашение ипотеки

Родители, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети, могут получить от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. После расширения программы, господдержку получают и при ипотеке на строительство дома или покупку недвижимости с неотделимыми улучшениями.