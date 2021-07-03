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Сушеная гвоздика – одно из самых полезных средств, которое можно приобрести практически в каждом крупном магазине. Бюджетный и несложный в использовании продукт пригодится в огороде и позволит решить массу проблем по участку.
Защита от комаров
Сушеная гвоздика, как известно, имеет довольно сильный аромат, который отпугивает надоедливых кровососов. Она сравнима по эффективности с дорогостоящими препаратами, которые распугивают и уничтожают насекомых. Однако отвар из сушеной гвоздики не менее эффективен. Просто залейте 5 граммов этого продукта стаканом воды, прокипятите и нанесите на кожу.
Против тли и муравьев на участке
Тот же настой прекрасно справится с опасными колониями, которые вредят вашему огороду. Две столовые ложки необходимо размешать на два литра воды, довести до кипения, остудить и оставить на ночь. Пройдитесь утром с пульверизатором по участку – прекрасный вариант для профилактики.
Освежает воздух
Из-за яркого и специфичного запаха гвоздику можно использовать в качестве ароматизатора в дачном туалете. Воткните сушеную гвоздику в половинку яблока или лимона. Такой "ежик" проработает пару недель. Многие ставят его на кухню, чтобы отпугнуть ос с мухами. Раздавите ножом пару почек и просто поставьте в вазу на столе. Идеальный вариант.
Отличная добавка для горячих напитков
Гвоздика здорово подходит для чая и кофе, делая утро бодрящим. Закиньте пару почек в чайник, добавьте туда смородину с мятой – прекрасный вариант для утра. А еще сушеную гвоздику можно добавить в лимонад с лимоном, корицей и сахаром, пишет канал "Садоеж".
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