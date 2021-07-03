Избавит от вредителей: как использовать сушеную гвоздику на даче

Избавит от вредителей: как использовать сушеную гвоздику на даче
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Простой и доступный продукт решит множество проблем

Сушеная гвоздика – одно из самых полезных средств, которое можно приобрести практически в каждом крупном магазине. Бюджетный и несложный в использовании продукт пригодится в огороде и позволит решить массу проблем по участку.

Защита от комаров

Сушеная гвоздика, как известно, имеет довольно сильный аромат, который отпугивает надоедливых кровососов. Она сравнима по эффективности с дорогостоящими препаратами, которые распугивают и уничтожают насекомых. Однако отвар из сушеной гвоздики не менее эффективен. Просто залейте 5 граммов этого продукта стаканом воды, прокипятите и нанесите на кожу.

Против тли и муравьев на участке

Тот же настой прекрасно справится с опасными колониями, которые вредят вашему огороду. Две столовые ложки необходимо размешать на два литра воды, довести до кипения, остудить и оставить на ночь. Пройдитесь утром с пульверизатором по участку – прекрасный вариант для профилактики.

Освежает воздух

Из-за яркого и специфичного запаха гвоздику можно использовать в качестве ароматизатора в дачном туалете. Воткните сушеную гвоздику в половинку яблока или лимона. Такой "ежик" проработает пару недель. Многие ставят его на кухню, чтобы отпугнуть ос с мухами. Раздавите ножом пару почек и просто поставьте в вазу на столе. Идеальный вариант.

Отличная добавка для горячих напитков

Гвоздика здорово подходит для чая и кофе, делая утро бодрящим. Закиньте пару почек в чайник, добавьте туда смородину с мятой – прекрасный вариант для утра. А еще сушеную гвоздику можно добавить в лимонад с лимоном, корицей и сахаром, пишет канал "Садоеж".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как правильно подвязать помидоры китайским методом.




Источник: "Садоеж" на "Яндекс-дзен" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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