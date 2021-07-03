Украина обвинила Россию во лжи

Российские корабли не предприняли никаких действий для того, чтобы спасти тонущее рыболовецкое судно с украинскими моряками на борту, а информация о предложении помощи эсминцем не соответствует действительности. Об этом заявило главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков", – указано в сообщении.

В Минобороны заявили, что российская сторона при этом получила сигнал SOS, но предпочла его проигнорировать.

Однако эти заявления опровергли в Росморречфлоте. Как передает РИА "Новости", сперва российский корабль зафиксировал сигнал бедствия, после чего связался с оперативным дежурным с предложением о помощи, который вышел на контакт с морским спасательным центром "Одесса". Они сообщили, что сигнал SOS получили и отправили на спасение судна буксир.

"Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", – пояснил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

По данным "Пятого канала", отказаться от помощи со стороны России решил судовладелец. В тот момент место аварии находилось в зоне со спокойными погодными условиями, и жизни моряков ничего не угрожало, поэтому решили не привлекать допсилы российского флота. Кравченко отметил, что военные незамедлительно отправились на помощь морякам, пытаясь одновременно связаться с украинской стороной.

Напомним, минувшей ночью у корабля украинских рыболовов отказал двигатель. Долгое время судно дрейфовало в море, пытаясь вызвать помощь.