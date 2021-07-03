После спасения украинских моряков в Черном море разгорелся скандал

После спасения украинских моряков в Черном море разгорелся скандал
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украина обвинила Россию во лжи

Российские корабли не предприняли никаких действий для того, чтобы спасти тонущее рыболовецкое судно с украинскими моряками на борту, а информация о предложении помощи эсминцем не соответствует действительности. Об этом заявило главное управление разведки Министерства обороны Украины. 

"Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков", – указано в сообщении.

В Минобороны заявили, что российская сторона при этом получила сигнал SOS, но предпочла его проигнорировать. 

Однако эти заявления опровергли в Росморречфлоте. Как передает РИА "Новости", сперва российский корабль зафиксировал сигнал бедствия, после чего связался с оперативным дежурным с предложением о помощи, который вышел на контакт с морским спасательным центром "Одесса". Они сообщили, что сигнал SOS получили и отправили на спасение судна буксир.

"Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", – пояснил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

По данным "Пятого канала", отказаться от помощи со стороны России решил судовладелец. В тот момент место аварии находилось в зоне со спокойными погодными условиями, и жизни моряков ничего не угрожало, поэтому решили не привлекать допсилы российского флота. Кравченко отметил, что военные незамедлительно отправились на помощь морякам, пытаясь одновременно связаться с украинской стороной. 

Напомним, минувшей ночью у корабля украинских рыболовов отказал двигатель. Долгое время судно дрейфовало в море, пытаясь вызвать помощь.

Источник: сайт Министерства обороны Украины ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

М
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нужно признать что опыты австровенгров по выведению новой особи под кодовым именем *бандеровец* окончились полной мутацией в скот,обликом напоминающ человека но повадки и разум скотский
при этом эти мутанты легко распостраняют заразу вокруг себя
некогда русский народ на бывш усср в большинстве также начинает вставать на четыре кости и мычать на новом офиц суржике
даже лишившись статуса коренного народа - русские,большинство молча проглотило эти законы от мутантов не имеющих на усср ни каких прав
русская молодежь усср пора организовываться в современные *молодая гвардия* и уничтожать бандеров
гость
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Хохлы конченые pederasty, сдохните твари вонючие
гость
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Гость268747
Ладно хоть не сказали,что "это москали рыбакам движок из строя вывели.И еще грозили потопить украинских рыбаков ракетой,но испугавшись подоспевшего украинского буксира-испугались и дриснули")))..А ведь хохложурналисты запросто могли бы и так эту информацию преподнести.
Так подожди, к вечеру появятся все подробности.
Гость268747
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Ладно хоть не сказали,что "это москали рыбакам движок из строя вывели.И еще грозили потопить украинских рыбаков ракетой,но испугавшись подоспевшего украинского буксира-испугались и дриснули")))..А ведь хохложурналисты запросто могли бы и так эту информацию преподнести.
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