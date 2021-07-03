Бачок и унитаз очистятся одновременно: простой метод уборки

Бачок и унитаз очистятся одновременно: простой метод уборки
Fastenal (comp)/www.globallookpress.com
Для поддержания постоянной чистоты потребуется лишь несколько процедур

У каждой хорошей домохозяйки вся сантехника, как правило, блестит. Однако необходимо еще и позаботиться о гигиенической безопасности для всех членов семьи. Поэтому следует чистить унитаз с бачком химией не реже раза в неделю.

Лучший способ очистки бачка – хлоросодержащее средство, которое не только удаляет известь, но и выбеливает сантехнику.

Шаг 1

Налейте в бачок половину бутылки, нанесите средство на пластиковые детали. Подождите примерно один час. За это время, как правило, вода успевает помутнеть – реакция идет полным ходом, известь растворяется.

Шаг 2

Возьмите в руку жесткую губку и пройдитесь по стенкам бачка. В труднодоступных местах можно использовать щетку. А сам пластик можно помыть уже мягкой щеткой.

Шаг 3

После очистки смойте воду. Возьмите ершик и прочистите унитаз – особенно тщательно следует навести порядок под ободком.

Шаг 4

Бачок уже абсолютно чист, как и пластик. Средство оставьте внутри бачка, никому это не повредит. Утром можно оценить результат – бачок должен стать еще белее.

Такую очистку необходимо проводить раза в неделю – как правило, многие домохозяйки посвящают домашней уборке выходные. После полного удаления извести добавляйте средство понемногу в бачок – для поддержания чистоты.

"Мне хватает половины бутылки на чистку бачка, я даю поконтактировать средству около часа", – делится советом домохозяйка.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как стирать махровые полотенца содой.

Егор МАЛКОВ

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