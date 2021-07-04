России предрекли возвращение к советским временам

России предрекли возвращение к советским временам
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен

Решение правительства заморозить цены на продукты стратегически невыгодно. Такого мнения придерживается президент "Мираторга" Виктор Линник. Бизнесмен объяснил – ограничение на рост стоимости продуктов стало тактическим решением, вызванным форс-мажором в виде пандемии коронавируса. Глава "Мираторга" полагает, что заморозка цен на продукты вернет Россию в советские времена. 

По мнению бизнесмена, жесткие ограничения по отношению к производителям приведут к тому, что у них не будет мотивации для модернизации. 

Линник считает, что альтернативным решением могла бы стать поддержка тех слоев населения, "которым действительно надо помогать". В качестве возможного варианта глава "Мираторга" назвал продуктовые сертификаты. 

Тем же людям, кто должен трудиться и должен быть замотивирован, нужно оставить эту возможность – зарабатывать средства, чтобы они "не сидели на шее государства". Заморозка же цен отобьет желание развивать товар.

"Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне "ты мне – я тебе", – предсказал Линник последствия в разговоре с РБК. 

При этом он подчеркнул, что причину решения правительства понимает. Однако предприниматель уверен, что нужно в срочном порядке менять ситуацию. В первую очередь, по его словам, важно бросить все силы на то, чтобы россияне стали больше зарабатывать. 

Подсказал Линник и способ увеличить доход жителей нашей страны. Так, глава "Мираторга" полагает, что выходом бы стало ограничение квот в несколько раз на въезд трудовых мигрантов. Такая мера повысила бы конкуренцию за рабочие руки и интерес россиян к рабочим профессиям, что, в свою очередь, привело бы к росту стоимости этих рук. Сейчас же россияне вынуждены конкурировать с мигрантами. Последние готовы работать за низкую зарплату, на которую наши соотечественники выжить не смогли бы. 

Линник указал на то, что за низкую зарплату не так много желающих работать, например, каменщиком. Тогда как в советские времена было много различных учебных заведений соответствующих. При высокой зарплате через пять лет в стране будут свои трудовые ресурсы. К тому же, хороший оклад спровоцирует рост автоматизации производства.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273209
Пожаловаться Ответить
Будете жрать траву, ежей и стоять в очереди за Украинским гражданством
Гость273209
Пожаловаться Ответить
Голод идёт в Россию
1
новости партнеров

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей