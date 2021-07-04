Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен

Решение правительства заморозить цены на продукты стратегически невыгодно. Такого мнения придерживается президент "Мираторга" Виктор Линник. Бизнесмен объяснил – ограничение на рост стоимости продуктов стало тактическим решением, вызванным форс-мажором в виде пандемии коронавируса. Глава "Мираторга" полагает, что заморозка цен на продукты вернет Россию в советские времена.

По мнению бизнесмена, жесткие ограничения по отношению к производителям приведут к тому, что у них не будет мотивации для модернизации.

Линник считает, что альтернативным решением могла бы стать поддержка тех слоев населения, "которым действительно надо помогать". В качестве возможного варианта глава "Мираторга" назвал продуктовые сертификаты.

Тем же людям, кто должен трудиться и должен быть замотивирован, нужно оставить эту возможность – зарабатывать средства, чтобы они "не сидели на шее государства". Заморозка же цен отобьет желание развивать товар.

"Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне "ты мне – я тебе", – предсказал Линник последствия в разговоре с РБК.

При этом он подчеркнул, что причину решения правительства понимает. Однако предприниматель уверен, что нужно в срочном порядке менять ситуацию. В первую очередь, по его словам, важно бросить все силы на то, чтобы россияне стали больше зарабатывать.

Подсказал Линник и способ увеличить доход жителей нашей страны. Так, глава "Мираторга" полагает, что выходом бы стало ограничение квот в несколько раз на въезд трудовых мигрантов. Такая мера повысила бы конкуренцию за рабочие руки и интерес россиян к рабочим профессиям, что, в свою очередь, привело бы к росту стоимости этих рук. Сейчас же россияне вынуждены конкурировать с мигрантами. Последние готовы работать за низкую зарплату, на которую наши соотечественники выжить не смогли бы.

Линник указал на то, что за низкую зарплату не так много желающих работать, например, каменщиком. Тогда как в советские времена было много различных учебных заведений соответствующих. При высокой зарплате через пять лет в стране будут свои трудовые ресурсы. К тому же, хороший оклад спровоцирует рост автоматизации производства.