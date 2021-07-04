Байден растерялся из-за вопроса о России и полез в карман за шпаргалкой – видео

Байден растерялся из-за вопроса о России и полез в карман за шпаргалкой – видео
Джо Байден. Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента США застали врасплох в супермаркете

В Сети появилось видео с неловкой ситуацией, в которую попал Джо Байден. Американский лидер просто пришел в магазин за покупками, но ему внезапно задали вопрос о нашей стране. Судя по кадрам, которые опубликованы на YouTube, политик не ожидал, что болтовня на кассе примет такой оборот.

Байдена спросили, есть ли российский след в атаках хакеров на фирмы США. Президент замешкался и полез в карман за бумажкой, развернув которую, дал невнятный ответ.

По его словам, американская сторона еще не знает, виновна ли Москва в случившемся. Байден пояснил, что ждет точной информации от разведки.

"Я буду лучше знать завтра", – заявил он.

Однако не преминул добавить, что если Россия все же в этом замешана, безнаказанной она не останется.

Напомним, ранее хакеры атаковали IT-компанию Kaseya с помощью вируса-вымогателя.

После саммита с президентом РФ Владимиром Путиным Байдена на встрече с прессой вывели из себя некоторые замечания журналистов. Речь шла, в том числе, и о хакерских атаках, которые Москва не желает признавать. Президент США не сдержался и довольно резко ответил настойчивым репортерам.

Источник: youtube ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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Гость272339 он может так то :) и на вопросы ответит нормально, просто зачем ему это :) да и просто от его ответов и взгляда как бы вопрошающему жидко и мерзко в штанах не сделалось, так без обид, само случится :)
Гость272339
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Кто может представить Путина, пришедшего в магазин за покупками?
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