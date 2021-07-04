Президента США застали врасплох в супермаркете

В Сети появилось видео с неловкой ситуацией, в которую попал Джо Байден. Американский лидер просто пришел в магазин за покупками, но ему внезапно задали вопрос о нашей стране. Судя по кадрам, которые опубликованы на YouTube, политик не ожидал, что болтовня на кассе примет такой оборот.



Байдена спросили, есть ли российский след в атаках хакеров на фирмы США. Президент замешкался и полез в карман за бумажкой, развернув которую, дал невнятный ответ.

По его словам, американская сторона еще не знает, виновна ли Москва в случившемся. Байден пояснил, что ждет точной информации от разведки.

"Я буду лучше знать завтра", – заявил он.

Однако не преминул добавить, что если Россия все же в этом замешана, безнаказанной она не останется.

Напомним, ранее хакеры атаковали IT-компанию Kaseya с помощью вируса-вымогателя.

После саммита с президентом РФ Владимиром Путиным Байдена на встрече с прессой вывели из себя некоторые замечания журналистов. Речь шла, в том числе, и о хакерских атаках, которые Москва не желает признавать. Президент США не сдержался и довольно резко ответил настойчивым репортерам.