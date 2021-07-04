Неправильно подобранное удобрение может погубить растения

Перец – культура хоть и не очень прихотливая, но все-таки требует правильного ухода за собой. Однако не стоит забывать, что в этом овоще содержится очень много полезных витаминов. Гораздо, кстати, больше, чем в огурцах или помидорах. Но без качественной подкормки о хорошем урожае можно забыть.

В июле перцы нужно удобрять мочевиной и суперфосфатом. А вот калий вносить ни в коем случае нельзя, иначе можно забыть об урожае. Дело в том, что этот элемент не только может замедлить рост плодов, но и вовсе загубить все ваши старания.

Как удобрять перец в июле

Для того, чтобы вносить удобрение, нужно выждать время, потому что рассада будет готова принимать подкормку лишь спустя 3-4 недели. Для первой подкормки возьмите 10 граммов мочевины и 5 граммов суперфосфата. Смешайте два средства в 10 литрах воды.

Затем по 1 литру средства вылейте под каждый кустик. Избегайте попадания раствора на листья и лейте его точно под корень.

А вот во время цветения растениям может понадобиться калий, который простимулирует рост. Смешайте в ведре 1 чайную ложку калия, карбамида и 2 столовые ложки суперфосфата.

Поливать в этом случае тоже нужно под корень.

Последняя подкормка выпадает на конец месяца. К этому моменту овощи должны уже почти созреть. В 10 литрах растворите 2 чайные ложки суперфосфата и калийной соли. Поливайте аналогичным образом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая.