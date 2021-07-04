"Всю жизнь говорили": жители Киева отказались скандалить из-за русского языка

"Всю жизнь говорили": жители Киева отказались скандалить из-за русского языка
Фото: pixabay.com/
Не все на Украине враждебно настроены по отношению к России

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Незалежной после волны возмущения, которая поднялась среди националистов из-за русского языка украинских футболистов. Спортсменов, которые отказались от украинского, общаясь с прессой, назвали "кончеными московитами". После этого журналисты решили узнать мнение обычных жителей Незалежной.

Как выяснилось, опрошенные киевляне не намерены скандалить из-за русского языка. Общавшиеся с сотрудницей сайта "Страна.ua". украинцы признались, что спокойно относятся к его использованию и не понимают, зачем строить языковой барьер.

"Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", - заявила одна из собеседниц корреспондента.

Другой житель Киева подчеркнул, что до сих пор считает россиян братским народом.

Отметим, что стычки на почве использования русского языка начали случаться на Украине чаще после того, как в 2019 году приняли языковой закон, который во многих сферах обязывает жителей общаться только на украинском. После этого националисты разошлись – так, ранее сообщалось, что во Львове избили музыкантов за песни на русском.

Источник: "Страна" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость272339
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Ты ваяй статуи из навоза и готовься говорить на китайском. Ты каким боком к Украине? Сиди у себя засрашке и думай о своей стране. Кричи Чечня это круто и извиняйся перед Кадыровым за сделанное и несделанное. Это твой удел.
Гость272558
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ЭТОТ ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ НЕДОпризидентПРЕ ЗЕРВАТИВ - УЙДЕТ С ПОСТА ИЛИ СКИНУТ - И НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОН БУДЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ ????? ОН НИКТО И НИЧТО - ОШИБКА ПРИРОДЫ
Гостъ
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Нам вообще все равно на каком языке базарите. Дело сугубо ваше личное, да хоть на китайском кизяки делите и электроды в спину вгоняйте.
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