Не все на Украине враждебно настроены по отношению к России

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Незалежной после волны возмущения, которая поднялась среди националистов из-за русского языка украинских футболистов. Спортсменов, которые отказались от украинского, общаясь с прессой, назвали "кончеными московитами". После этого журналисты решили узнать мнение обычных жителей Незалежной.



Как выяснилось, опрошенные киевляне не намерены скандалить из-за русского языка. Общавшиеся с сотрудницей сайта "Страна.ua". украинцы признались, что спокойно относятся к его использованию и не понимают, зачем строить языковой барьер.

"Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", - заявила одна из собеседниц корреспондента.

Другой житель Киева подчеркнул, что до сих пор считает россиян братским народом.

Отметим, что стычки на почве использования русского языка начали случаться на Украине чаще после того, как в 2019 году приняли языковой закон, который во многих сферах обязывает жителей общаться только на украинском. После этого националисты разошлись – так, ранее сообщалось, что во Львове избили музыкантов за песни на русском.