Видео Порошенко после матча Англия-Украина стало причиной жарких споров в Сети

Видео Порошенко после матча Англия-Украина стало причиной жарких споров в Сети
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной поддержал футболистов, но в итоге лишь разгневал интернет-пользователей

Накануне состоялся матч 1/4 финала Евро-2020. Англия обыграла Украину с разгромным счетом – 4:0. В итоге Незалежная вылетела из чемпионата, а англичане прошли в полуфинал. Петр Порошенко решил поддержать спортсменов, однако что-то пошло не по плану. 

В Сети появился ролик, который был снят после разгромного матча. 

"Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину", 

– заявил экс-президент. 

Однако его пламенная речь в итоге стала поводом для обсуждений, потому что многие, взглянув на Порошенко, поняли, что он не совсем трезв. 

В комментариях начал твориться самый настоящий хаос, который посвящен состоянию одного из прошлых глав страны.

"Уже нализался!", "Нос красный, язык заплетается, голова... как обычно, болтается, как котелок на древке, из стороны в сторону!", "Как всегда, залитый под самую завязку. Какая отвратительная рожа!"

– возмущались одни, обратив внимание на то, что бывший лидер и его супруга, которая тоже стоит в кадре, еле держатся на ногах.

Другие же сошлись во мнении, что Порошенко смог подобрать правильные слова и поддержать футболистов, дать им понять, что страна ими действительно гордится. 

"В жизни все бывает – и взлеты и падения. Главное не опускать руки! Главное верить в свои силы и идти вперед! И ощущать руку, поддерживающую тебя. Ничего, что сейчас не получилось. Одолеем! Будем еще побеждать!", "Все верно. Важный урок – вовремя избавляться от эйфории", 

– отметили в комментариях к выступлению Порошенко. 

Ранее СМИ назвали возможного преемника Черчесова на посту тренера сборной РФ по футболу.
Источник: "Ютуб"
Юлия МИХАЙЛОВА

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