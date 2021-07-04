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Накануне состоялся матч 1/4 финала Евро-2020. Англия обыграла Украину с разгромным счетом – 4:0. В итоге Незалежная вылетела из чемпионата, а англичане прошли в полуфинал. Петр Порошенко решил поддержать спортсменов, однако что-то пошло не по плану.
В Сети появился ролик, который был снят после разгромного матча.
"Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину",
– заявил экс-президент.
Однако его пламенная речь в итоге стала поводом для обсуждений, потому что многие, взглянув на Порошенко, поняли, что он не совсем трезв.
В комментариях начал твориться самый настоящий хаос, который посвящен состоянию одного из прошлых глав страны.
"Уже нализался!", "Нос красный, язык заплетается, голова... как обычно, болтается, как котелок на древке, из стороны в сторону!", "Как всегда, залитый под самую завязку. Какая отвратительная рожа!"
– возмущались одни, обратив внимание на то, что бывший лидер и его супруга, которая тоже стоит в кадре, еле держатся на ногах.
Другие же сошлись во мнении, что Порошенко смог подобрать правильные слова и поддержать футболистов, дать им понять, что страна ими действительно гордится.
"В жизни все бывает – и взлеты и падения. Главное не опускать руки! Главное верить в свои силы и идти вперед! И ощущать руку, поддерживающую тебя. Ничего, что сейчас не получилось. Одолеем! Будем еще побеждать!", "Все верно. Важный урок – вовремя избавляться от эйфории",
– отметили в комментариях к выступлению Порошенко.Ранее СМИ назвали возможного преемника Черчесова на посту тренера сборной РФ по футболу.
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