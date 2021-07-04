Есть несколько причин этой неприятности

Опытные дачники выделяют несколько факторов, которые влияют на урожайность кабачков.



Причина №1 – погода

Не стоит забывать, что кабачок – довольно нежное растение, которое любит тепло и плохо переносит резкие перепады температур. Избыточная влажность тоже вредит урожаю. Поэтому, если лето выдалось прохладным или чересчур дождливым, завязи у кабачков могут гнить. Таким образом растение, попавшее в плохие условия, избавляется от лишних будущих плодов.

Также из-за дождливой погоды кабачки опыляет меньше насекомых. От неопыленных цветков кабачок тоже будет избавляться.

Если зарядили дожди, над кустами кабачков можно приспособить зонтик или соорудить небольшой тент, чтобы уменьшить количество влаги.

Причина №2 – плохое питание

Возможно, кабачки нужно подкормить. Когда гниют завязи, это сигнализирует о нехватке йода и бора. На помощь придет йодид калия – опрыскайте кусты раствором. Бор нужно развести в пропорциях 2 грамма на 10 литров воды и так же побрызгать кабачки.

Причина №3 – слишком плотно посадили

Если предыдущие две причины не подходят к вашему случаю, возможно, вы просто слишком близко посадили кабачки. К завязям поступает мало воздуха и солнца, поэтому они гниют. Чтобы спасти урожай, нужно оборвать часть листьев, а также удалить сорняки, чтобы кабачкам легче "дышалось".