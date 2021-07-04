Урожай увеличится в разы: чем удобрять помидоры во время плодоношения

Урожай увеличится в разы: чем удобрять помидоры во время плодоношения
Фото: pixabay.com
Вносить подкормку нужно в соответствии с правилами

Опытные дачники знают, что для каждого периода созревания помидоров нужна разная подкормка. Особенно важно внести правильное удобрение в период начала плодоношения. От выбора растворов и схемы их внесения будет зависеть вкус, количество и качество вашего урожая. 

Также нужно понимать, что принцип "больше – лучше" в этом случае не работает, потому что переизбыток полезных веществ в почве может сделать только хуже. 

Чем и как подкормить помидоры в июле? 

Два основных элемента, в которых нуждается томат в этот период – калий и фосфор. 

Первый вариант – развести 15 граммов монофосфата калия в 10 литрах воды. Поливать кусты таким раствором нужно 2 раза с интервалом 2 недели. 

Суперфосфат или двойной суперфосфат нужно обязательно растворять в горячей воде. Для начала добавьте 2 столовых ложки средства на 1 литр воды. После этого необходимо развести 1 часть средства на 10 частей воды. 

Сульфат калия можно вносить в сухом виде - 15–20 граммов на 1 квадратный метр с интервалом 2 недели.

Раствор из золы 


Раствор хорош тем, что содержит в себе множество полезных веществ, в которых нуждаются томаты.

Вам понадобятся: 2 литра древесной золы, порошок борной кислоты – 10 гр., йод – 10 мл.

Ингредиенты нужно смешать в 10 литрах воды, перемешать и настоять в течение суток. При поливе средство разводят из расчета 1 литр на 10 литров воды. На 1 куст должно уходить 2 литра воды. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, чем подкормить перец в июле, чтобы урожай не пропал. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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