Почему шоу Норкина "Место встречи" убрали из сетки вещания: названа причина

Почему шоу Норкина "Место встречи" убрали из сетки вещания: названа причина
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Создатели программы не стали томить фанатов неизвестностью

Преданные поклонники знают, что шоу Андрея Норкина "Место встречи" выходит с понедельника по пятницу на НТВ в 14 часов ровно. Однако внимательные зрители могли заметить, что в сетке вещания телеканала на следующую неделю, с 5 по 9 июля, вместо программы будет выходить сериал "Ментовские войны".

Впрочем, создатели политического ток-шоу не стали мучить своих фанатов, а сразу предупредили, почему шоу Норкина убрали из программы ТВ.

Так, передача не будет выходить в эфир целый месяц не из-за каких-то проблем. Причина этого достаточно проста – все причастные к процессу ушли в отпуск. Уже через месяц, 2 августа, шоу вновь вернется в эфир.

Зрители признались в комментариях к посту в "Инстаграм", что будут скучать по выпускам. 

Шоу "Место встречи" регулярно обсуждают в Сети, устраивая жаркие споры. Словесные перепалки – нередкое событие и в студии программы. Эксперты передачи регулярно дискутируют на различные темы настолько эмоционально, что порой едва не доходит до драк. 

Отдельной любовью зрителей пользуются анекдоты Норкина на злобу дня, которым телеведущий заканчивает каждый выпуск. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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