Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты

Хенн Пыллуаас, претендующий на должность президента Эстонии на предстоящих выборах с августа по конец сентября, предъявил России претензии на территории. Он заявил, что часть регионов была попросту аннексирована у республики.

Кандидат в президенты утверждает, что Туртурский мирный договор, заключенный в 1920 году, до сих пор не утратил свою юридическую силу, поэтому Таллин имеет законное право на часть правобережья Нарвы и Печорского района, пишет RT.

В 1944 территории были возвращены РСФСР. На данный момент между Эстонией и Россией нет официально оформленной границы – отношения регламентируются пограничным договором, подписанным в 2005 году.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", – заявил Пыллуаас.

Россияне с юмором отреагировали на заявления кандидата в президенты Эстонии. Они отметили, что в действительности некоторые регионы России задолжала республика, а не наоборот. Комментарии пользователей приводит URA.RU.

"А требовалка выросла?", "Ой, доорется, войдет в состав РФ", "Шпроты совсем сошли с ума!", "Мы вернем, вернем, не сомневайтесь. Покупку царя Петра I в 1721 году вернем России", – шутит народ.

Как отметил пользователь Сети под псевдонимом Ант Бровкин, Россия должна потребовать у Эстонии регионы, которые были куплены у Швеции еще триста лет назад.

Другие комментаторы отметили, что, если договор между странами будет разорван, то именно Эстонии придется отдать часть территорий.