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Не стало бывшего ведущего телепрограммы "Время" Юрия Петрова. Он скончался на 75-м году жизни.
О его смерти сообщила диктор Алла Данько. Причины смерти не уточняются. Также нет информации о месте и времени похорон.
Коллега звезды российского телевидения отметила, что ее всегда восхищал профессионализм Петрова, пишет РИА ФАН.
"Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и Фестивали. Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики... Рано, ЮРА! Скорблю! Соболезную родным!"
– написала Данько.
В отдел дикторов Петров, по словам коллеги, пришел в 1982 году. Уже к этому времени он был специалистом, получившим два высших образования – актерское и языковое.
После того, как тот самый отдел на Центральном телевидении был закрыт, телеведущий много дублировал и даже снимался в кино.
В комментариях к публикации многие отметили, что Петров – легенда, внесшая неоценимый вклад в развития телевидения в стране. В последние годы диктор почти не работал и не появлялся на больших экранах.
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