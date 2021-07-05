Скончался экс-ведущий программы "Время"

Скончался экс-ведущий программы "Время"
Фото: pixabay.com
Ему было 74 года

Не стало бывшего ведущего телепрограммы "Время" Юрия Петрова. Он скончался на 75-м году жизни. 

О его смерти сообщила диктор Алла Данько. Причины смерти не уточняются. Также нет информации о месте и времени похорон.

Коллега звезды российского телевидения отметила, что ее всегда восхищал профессионализм Петрова, пишет РИА ФАН

"Мы были партнерами в новостных программах, вели концерты и Фестивали. Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики... Рано, ЮРА! Скорблю! Соболезную родным!"

– написала Данько. 

В отдел дикторов Петров, по словам коллеги, пришел в 1982 году. Уже к этому времени он был специалистом, получившим два высших образования – актерское и языковое. 

После того, как тот самый отдел на Центральном телевидении был закрыт, телеведущий много дублировал и даже снимался в кино.

В комментариях к публикации многие отметили, что Петров – легенда, внесшая неоценимый вклад в развития телевидения в стране. В последние годы диктор почти не работал и не появлялся на больших экранах. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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