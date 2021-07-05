Имена ученых отметили на интерактивной карте Москвы

Проект "Наука в городе" расскажет, чем знамениты люди, фамилии которых увековечены в названиях столичных улиц и площадей

На официальном сайте мэра Москвы mos.ru появилась интерактивная карта проекта "Наука в городе". На ней отмечены 184 улицы, названия которых связаны с именами ученых и изобретателей.

В столице много улиц, проспектов, переулков и площадей, в названии которых увековечена память о выдающихся людях, чьи открытия в свое время спасли множество жизней и вообще повлияли на ход развития цивилизации. Некоторые из них всем известны со школьной скамьи – например, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн, Андрей Сахаров. Однако имена других не у всех на слуху, и современная молодежь зачастую затрудняется сказать, чем прославился тот или иной деятель.

Проводниками в историю и биографию выдающихся ученых станут адресные таблички на улицах Москвы. А на интерактивной карте проекта "Наука в городе", символично стартовавшем в столице в 2021 году, объявленном в РФ Годом науки и технологий, можно получить информацию онлайн. Достаточно навести курсор на ту или иную точку на карте, и там появится биография научного деятеля, его портрет и информация об улице.

Отметим, что в Москве многие улицы носят имена не просто известных ученых, а именно тех, кто здесь жил и работал. Так, "отец" советской атомной бомбы Игорь Курчатов, действительно, жил на территории Института атомной энергии, и сегодня его имя носит научное учреждение, площадь и улица в Щукино (СЗАО). Таким образом, проект "Наука в городе" будет особенно полезен школьникам и учителям для подготовки к урокам краеведения, а также всем тем, кто интересуется историей своего района.

В подготовке проекта "Наука в городе" принимали участие редакция проекта Мэра Москвы "Мой район", столичные префектуры и Главархив города Москвы.