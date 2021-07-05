С таким диагнозом попасть в больницы Соединенного королевства крайне сложно

Граждане Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться на лечение в Россию, потому что в родной стране предоставить квалифицированную помощь им не могут.

Так, Джоселин Колверт отказались помочь в борьбе со страшным недугом в Соединенном королевстве, поэтому она отправилась поправлять здоровье в РФ. И это далеко не единственный пример.

Как пишет издание Mirror, тысячи британцев лишены доступа к лечению стволовыми клетками. Этот способ позволяет замедлить или остановить течение болезни, тем самым продляя жизнь на 5-10 лет.

Но сейчас в Британии браться за лечение рассеянного склероза готовы очень немногие. Существуют лишь несколько больниц, специализирующихся на этом, но туда очень трудно попасть.

Отчаявшись, больные летят за правильным лечением в Россию или в Мексику.

"При прогрессирующем заболевании, таком как рассеянный склероз, у людей нет времени ждать",

– объяснили эксперты.

Многие, к слову, не надеются на быстрые и явные результаты. Как оказалось, зря. Колверт, например, осталась очень довольна тем лечением, которое ей подобрали в РФ.

"Это не волшебная палочка, но я уверена, что она сработала. Поскольку прогрессирование моей болезни остановлено, я могу пройти нейрофизиотерапию, я вижу улучшения",

– поделилась своими впечатлениями пациентка.

Другая женщина, Минди Ватт, сказала, что если бы не лечение, она бы оказалась в интернате, а ее детей забрали бы детский дом.