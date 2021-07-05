"Нет времени ждать": британцы вынужденно едут лечиться в Россию

"Нет времени ждать": британцы вынужденно едут лечиться в Россию
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
С таким диагнозом попасть в больницы Соединенного королевства крайне сложно

Граждане Великобритании, страдающие от рассеянного склероза, вынуждены отправляться на лечение в Россию, потому что в родной стране предоставить квалифицированную помощь им не могут. 

Так, Джоселин Колверт отказались помочь в борьбе со страшным недугом в Соединенном королевстве, поэтому она отправилась поправлять здоровье в РФ. И это далеко не единственный пример. 

Как пишет издание Mirror, тысячи британцев лишены доступа к лечению стволовыми клетками. Этот способ позволяет замедлить или остановить течение болезни, тем самым продляя жизнь на 5-10 лет. 

Но сейчас в Британии браться за лечение рассеянного склероза готовы очень немногие. Существуют лишь несколько больниц, специализирующихся на этом, но туда очень трудно попасть. 

Отчаявшись, больные летят за правильным лечением в Россию или в Мексику. 

"При прогрессирующем заболевании, таком как рассеянный склероз, у людей нет времени ждать", 

– объяснили эксперты. 

Многие, к слову, не надеются на быстрые и явные результаты. Как оказалось, зря. Колверт, например, осталась очень довольна тем лечением, которое ей подобрали в РФ. 

"Это не волшебная палочка, но я уверена, что она сработала. Поскольку прогрессирование моей болезни остановлено, я могу пройти нейрофизиотерапию, я вижу улучшения", 

– поделилась своими впечатлениями пациентка. 

Другая женщина, Минди Ватт, сказала, что если бы не лечение, она бы оказалась в интернате, а ее детей забрали бы детский дом. 

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость273810
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Гость267469
Такое бы внимание оказывали нашим людям, и мы были бы довольны. Деньги решают все.
они летят лечиться на коммерческой основе
Гость267469
Пожаловаться Ответить
Такое бы внимание оказывали нашим людям, и мы были бы довольны. Деньги решают все.
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