Добиваться успеха, помогая другим: Николай Персиянов поделился жизненным кредо

20-летний студент рассказал о своих достижениях и новых целях в рамках проекта "Про молодежь"

Студенческие проекты – отличный старт для профессионального и карьерного роста. В этом на собственном опыте убедился москвич Николай Персиянов – в свои 20 лет он уже является управляющим партнером международного инвестиционного хаба HIC Capital Group и сооснователем бегового сообщества The Run Tribe. Своей историей он поделился с авторами проекта "Про молодежь".

Поступив в вуз, Николай активно влился в общественную жизнь. Он поступил в студенческий совет, занимался в студии ведущих и в первые же месяцы понял, что ему нравится общаться с людьми и делать что-то необычное и интересное.

Так Николай попал в молодежную финансовую лигу и включился в проект "Цифровой бал" – создание первой в России молодежной культурно-деловой площадки, которая объединяет студентов, молодых профессионалов и экспертов с целью совместного формирования научно-технологического будущего России.

"Я привлекал вузы на Цифровой бал, работал с ними со своей командой. Это был непростой опыт, но сейчас он мне сильно помогает, потому что я могу обратиться в любой ведущий вуз России и заключить с ним партнерство, получить какие-то ресурсы и помочь их студентам продвинуться",

– рассказал Николай Персиянов.

Сейчас Николай в рамках своего проекта помогает российским высокотехнологичным стартапам выходить на новые рынки, в том числе за рубежом, привлекать инвестиции и быстрее развиваться. А началось все с того, что он вместо с единомышленниками занимался с компаниями на российском рынке, в том числе и мастермайндами. Затем ребята стали подрядчиками Центра предпринимательства, начали проводить стартап-хадлы. Так Николай ступил на путь венчурных инвестиций.

"Мы поняли, что есть огромный спрос на международное предпринимательство, на то, чтобы российские проекты получали возможность развития, инвестиций и бесплатной экспертизы, которая затем может превратиться в нечто большее",

– пояснил Персиянов. По его словам, многие молодые амбициозные ребята ставят далеко идущие цели. Сейчас для них открывается такая возможность благодаря свободному доступу к международным акселераторам.

Личные цели Николая Персиянова на ближайшее время тоже весьма амбициозны. Во-первых, он планирует запустить глобальный информационный продукт. Во-вторых, открыть глобальный международный ивент, и в-третьих, запустить площадку, которая объединит культурную и финансовую элиту России.

Николай Персиянов уверен, что секрет успеха кроется в подходе к делу и окружающим людям: главное для него – не то, чем ему могут помочь, а какую пользу может принести он. Добиваться успеха, помогая другим – вот жизненный принцип молодого человека, который его еще не подводил.

"Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.