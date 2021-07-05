Цветы нужно своевременно подкармливать

Петунии не зря называют королевами всех цветников. Эти маленькие и яркие цветы часто являются главным украшением дачи, потому что цветут пышно, а их необычные цвета обязательно заставят обратить на них внимание.

Еще один плюс – петунии начинают цвести уже в мае, а отцветают едва ли не последними. Но ухаживать за цветами нужно правильно, если хотите, чтобы они радовали вас до самых заморозков.

Так, петунии обязательно нужно прищипывать. Исключение составляют низкорослые сорта.

Затем необходимо сформировать и обработать бутоны и цветы. Только после этого петунии можно высаживать на клумбы или в вазоны.

К слову, грунт для последних нужно составлять определенным образом: торф, песок, дерновая земля, компост. Можно добавить удобрение, например, "Осмокот" – 3 грамма на 1 литр земли.

С каждым поливом гранулы постепенно растворятся, открыв доступ полезным веществам. При желании в грунт можно добавить гидрогель фракции 2-4 мм.

По мере необходимости удаляйте отцветшие бутоны, если не хотите, чтобы петунии потеряли свою красоту и декоративность. Не забывайте убирать цветоножку, потому что в таком случае растение начнет растить новые цветы, а это очень энергозатратный процесс.

Цветы можно подкормить фосфором или калием. Именно эти элементы отвечают за пышность и яркость.

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