"Единая Россия" предложила защитить водителей от необоснованных штрафов

"Единая Россия" предложила защитить водителей от необоснованных штрафов
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Проект закона с соответствующими поправками уже внесен в Госдуму

Парламентарии от партии "Единая Россия" намерены урегулировать законодательство в сфере наложения штрафов на автовладельцев. Многие россияне страдают из-за необоснованных штрафных санкций. Представители политической силы собираются навести в этом деле порядок.

Так, документ, подразумевающий внесение ряда изменений в Кодекс об административной ответственности, уже отправлен на рассмотрение в Государственную думу.

Парламентарии подчеркнули, что на всей российской территории должны действовать единые требования к камерам видео– и фотофиксации.

Как отметил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, очень часто людям приходят штрафы за правонарушения, которые они не совершали. Камера фиксирует предполагаемые нарушения правил автоматически, однако ситуации бывают разные, и не всегда водитель действительно виновен и должен платить штраф.

Подготовленный представителями политической силы документ предполагает утверждение ряда норм, которые помогут урегулировать вопросы, связанные с расстановкой техники на дорогах. Помимо этого, процедура наложения штрафных санкций станет более прозрачной.

К слову, еще несколько лет назад единороссы отмечали, что нужно строго отслеживать деятельность камер фиксации. В ряде случаев данная система может превратиться в механизм по обогащению.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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