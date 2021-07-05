Урожай будет большим и сладким: чем подкормить крыжовник при первых ягодах

Урожай будет большим и сладким: чем подкормить крыжовник при первых ягодах
Фото: Vyacheslav Strykhar/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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Правильное удобрение позволит улучшить вкус плодов

Крыжовник пользуется меньшей популярностью, чем малина или ежевика, но его ягоды весьма полезны для давления и кожи, а кустарники неприхотливы в уходе и дают богатый урожай. К середине лета крыжовник красуется пусть незрелыми, но внушительными плодами. Именно в это время ему нужно дать подкормку. Тогда урожай получится богаче, слаще и крупнее. 

Чем удобрять крыжовник во время формирования ягод

  • Органикой. Лучше всего подкармливать кусты одновременно с поливом. На ведро воды потребуется 1 литр коровяка. Также можно применить куриный помет, 0,5 литра на ведро воды. 

  • Крапивной настойкой травы. Однако не следует удобрять ей крыжовник чаще, чем раз в 2-3 недели, иначе куст разрастется, а вот ягод больше не станет. 

  • Калийным удобрением. Если подкормить им кусты крыжовника за 2-3 недели до сбора урожая, ягоды вырастут очень крупные. Идеальным вариантом будет сделать это через неделю после использования коровяка. На 1 взрослый куст нужен 1 килограмм золы. 

  • Калийной солью. На 10 литров воды потребуется 30 граммов, благодаря этому плоды вырастут сладкими. 

  • Дрожжевой подкормкой. 1 килограмм развести в 5-ти литрах воды, дать настояться ночью, разбавить 1:10 и полить куст. Дрожжи помогут ягодам накопить сахар, и они станут еще вкуснее. 

  • Янтарной кислотой. Благодаря ей все прочие использованные вами удобрения будут усваиваться лучше. Оптимальной будет смесь в 2 грамма на 10 литров воды.

    Ранее "Утро.ру" делилось правилами ухода за крыжовником. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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