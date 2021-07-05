Певица боится за белорусов

Белоруссия попросила Россию выдать Анжелику Агурбаш. Певица в ответ написала на страницах СМИ обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Издание News.ru опубликовало текст письма артистки. В нем Агурбаш Агурбаш обратилась к Путину из-за агрессии Лукашенко. Она молит главу РФ остановить нарушение законов в РБ. Звезда уточняет, что просит за простой белорусский народ, ведь страна теряет лучшие умы – они сидят за решеткой или находятся под следствием.

Как заявила артистка, ситуация в стране сложилась непростая. По ее мнению, Лукашенко "губит" РБ и людей.

Агурбаш также прокомментировала требование Минска выдать ее местным правоохранителем. Знаменитость не считает, что нарушила какие-то законы, а статьи, по которым против нее возбудили уголовные дела, "ничтожны". По словам Агубаш, она не устраивала никаких митингов, но выходила к зданию посольства Беларуси в Москве как неравнодушный человек, которых было немало.

Как подчеркнула Агурбаш, она всего лишь выразила таким способом свое мнение, на что имела право.

По ее словам, она выражала лишь свою точку зрения, поэтому обвинять ее в разжигании вражды – это "безумие". Она выступает только за мир.

В Минске же считают, что Агрубаш публиковала в Сети сведения, провоцирующие вражду по отношению к правоохранителям и госслужащих Белоруссии.