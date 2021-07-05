Их останки так и не были обнаружены на месте трагедии

Два пассажира малайзийского "Боинга" MH17, потерпевшего катастрофу в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года, чьи останки не были найдены, являлись гражданами Нидерландов. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Как передает РИА "Новости", на прошедших в июне слушаниях по делу о крушении MH17 председательствующий судья Хендрик Стинхейс объявил, что на месте гибели лайнера не были обнаружены останки двух пассажиров.

"Они оба – граждане Нидерландов", – сказала ван де Мосдейк российскому агентству.

Напомним, предварительные судебные слушания по громкому делу о крушении "Боинга" начались в Гааге 9 марта 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на процессе представляет международная адвокатская группа, в которую входят два голландских и один российский юристы. Остальные трое отказались участвовать в процессе.

В ноябре прошлого года на защитницу Пулатова Сабину тен Дуссхате в уборной напал родственник одного из погибших рейса MH17, который экспрессивно воспринял излишне эмоциональную речь прокурора на заседании суда.

Ранее в июне стало известно, что прокуратура Нидерландов отказалась включить в дело MH17 спутниковые данные США семилетней давности с неким пуском ракеты в зоне пролета "Боинга".

