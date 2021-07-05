Как привлечь к себе богатство: 6 примет со всего мира

Как привлечь к себе богатство: 6 примет со всего мира
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Что делали наши предки, чтобы стать богаче

Многие люди верят в приметы и суеверия. И каждый народ по-своему. Рассмотрим несколько традиций о богатстве и достатке, которые берут свое начало в разных странах. 

Денежные приметы разных стран

  1. Нельзя ставить сумку на пол. Эта плохая примета родом из Китая. Заложенная в ней идея проста. Если люди носят свои сбережения в сумке, то проявляют неуважение к богатству, если оставляют ее на земле. 

  2. Птичий помет к деньгам. Это суеверие прижилось в России, но к нам оно пришло из Турции. Турки настолько верят в его действенность, что идут пробовать себя в азартных играх, едва на них нагадили птицы. 

  3. Нужно встречать Новый год с наличкой. Жители Латинской Америки верят, что если держать деньги в руках, когда забьют куранты, это поможет финансовому благополучию. Но нельзя сжигать или бросать деньги в воздух. Тогда эффект будет обратным. 

  4. Крышка унитаза должна быть закрытой. Эта примета восходит к практике фен-шуй и берет начало в Восточной Азии. Тут вода играет большое значение и считается одним из самых могущественных элементов на планете. если держать крышку унитаза закрытой, то ваше экономическое процветание туда не смоет. 

  5. В доме должна висеть цифра 8. Суеверие зародилось в Японии, где, согласно местной нумерологии, восьмерка — счастливое число. Также оно символизирует процветание. 

  6. Нельзя свистеть в доме. Эта плохая примета появилась сразу в нескольких культурах – русской, турецкой и японской. Турки считают, свист ночью призовет дьявола. Японцы — что в дом нагрянут змеи или грабители. А русские ограничиваются простым и лаконичным: "не свисти – денег не будет". 

Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

новости партнеров

Позарившегося на российские земли эстонского политика одернули в Москве

Таллину напомнили о существовании документа 300-летней давности о землях Прибалтики

В НАТО решили рисковать украинцами для провокаций в Черном море

По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1719 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей