Многие люди верят в приметы и суеверия. И каждый народ по-своему. Рассмотрим несколько традиций о богатстве и достатке, которые берут свое начало в разных странах.

Нельзя ставить сумку на пол. Эта плохая примета родом из Китая. Заложенная в ней идея проста. Если люди носят свои сбережения в сумке, то проявляют неуважение к богатству, если оставляют ее на земле.

Птичий помет к деньгам. Это суеверие прижилось в России, но к нам оно пришло из Турции. Турки настолько верят в его действенность, что идут пробовать себя в азартных играх, едва на них нагадили птицы.

Нужно встречать Новый год с наличкой. Жители Латинской Америки верят, что если держать деньги в руках, когда забьют куранты, это поможет финансовому благополучию. Но нельзя сжигать или бросать деньги в воздух. Тогда эффект будет обратным.

Крышка унитаза должна быть закрытой. Эта примета восходит к практике фен-шуй и берет начало в Восточной Азии. Тут вода играет большое значение и считается одним из самых могущественных элементов на планете. если держать крышку унитаза закрытой, то ваше экономическое процветание туда не смоет.

В доме должна висеть цифра 8. Суеверие зародилось в Японии, где, согласно местной нумерологии, восьмерка — счастливое число. Также оно символизирует процветание.