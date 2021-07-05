"Я король самолета": польский пилот запретил украинцам подниматься на рейс

"Я король самолета": польский пилот запретил украинцам подниматься на рейс
Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-image/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Информацию пока не подтвердило ни одно официальное ведомство

В воздушном порту Познани произошел неприятный инцидент. Пилот из Польши ирландской авиакомпании Ryanair рейса в Одессу не пустил на борт около 30 жителей Украины. Очевидцы утверждают, что он с криками "я король" не позволил людям зайти.

Как пишет ePoznan, его поведение стало причиной задержки рейса почти на час. 

Представитель аэропорта Познани Блавей Патрин оказался не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об инциденте. Согласно его словам, при регистрации пассажиров в их работе произошел сбой, но его подробности неизвестны. Патрин заверил, что обстоятельства случившегося будут подвержены проверке. Он также отметил, что не получал сведений о непристойном поведении работников аэропорта или членов экипажа. 

Как сообщает украинский МИД, эту информацию проверит консульский отдел посольства Украины в Польше. Однако пока что они тоже не могут утверждать правдивость инцидента. 

Источник: ePoznan
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

Гость269198
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Обидели , надо ввести санкции и закрыть воздушное пространство
Гость274078
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Гы-гы! Еще пару лет и будут появляться таблички "с животными и хохлами вход запрещен". Или просто "rogules are not allowed to enter"
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