Информацию пока не подтвердило ни одно официальное ведомство

В воздушном порту Познани произошел неприятный инцидент. Пилот из Польши ирландской авиакомпании Ryanair рейса в Одессу не пустил на борт около 30 жителей Украины. Очевидцы утверждают, что он с криками "я король" не позволил людям зайти.

Как пишет ePoznan, его поведение стало причиной задержки рейса почти на час.

Представитель аэропорта Познани Блавей Патрин оказался не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об инциденте. Согласно его словам, при регистрации пассажиров в их работе произошел сбой, но его подробности неизвестны. Патрин заверил, что обстоятельства случившегося будут подвержены проверке. Он также отметил, что не получал сведений о непристойном поведении работников аэропорта или членов экипажа.

Как сообщает украинский МИД, эту информацию проверит консульский отдел посольства Украины в Польше. Однако пока что они тоже не могут утверждать правдивость инцидента.