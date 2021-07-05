Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
792 новости
В России начинается реализация масштабной газификации. В рамках этой программы в Московской области заветные трубы с газом проложат во множестве населенных пунктов. Всего за текущий год газифицировать должны 1112 поселений.
Такой план наметили местные власти, отмечает издание РИАМО.
Если такие темпы удастся выдержать, уже к концу 2021 года в области будет реализовано 26% от определенной ранее программы газификации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Россияне решили с юмром ответить на требование эстонского кандидата в президенты
По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы