Голубое топливо пустят в сотнях населенных пунктов

В России начинается реализация масштабной газификации. В рамках этой программы в Московской области заветные трубы с газом проложат во множестве населенных пунктов. Всего за текущий год газифицировать должны 1112 поселений.



Такой план наметили местные власти, отмечает издание РИАМО.

Если такие темпы удастся выдержать, уже к концу 2021 года в области будет реализовано 26% от определенной ранее программы газификации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".