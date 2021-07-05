Подмосковье ждет массовая газификация

Голубое топливо пустят в сотнях населенных пунктов

В России начинается реализация масштабной газификации. В рамках этой программы в Московской области заветные трубы с газом проложат во множестве населенных пунктов. Всего за текущий год газифицировать должны 1112 поселений.

Такой план наметили местные власти, отмечает издание РИАМО.

Если такие темпы удастся выдержать, уже к концу 2021 года в области будет реализовано 26% от определенной ранее программы газификации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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