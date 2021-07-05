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Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19 в столичную больницу. Об этом сообщили журналистам в аппарате омбудсмена.
При этом других подробностей заболевания уполномоченного по правам человека в России не приводится.
Об этом пишет РИА "Новости".
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