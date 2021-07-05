Информацию подтвердили в аппарате омбудсмена

Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19 в столичную больницу. Об этом сообщили журналистам в аппарате омбудсмена.

При этом других подробностей заболевания уполномоченного по правам человека в России не приводится.

Об этом пишет РИА "Новости".