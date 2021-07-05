Из-за этого конфликта мастера спорта не общались несколько дней

Алексей Ягудин, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию, рассказал о давней ссоре со своим тренером Татьяной Тарасовой. Как поведал заслуженный мастер спорта России в эфире "ДНК-шоу" на телеканале "Пятница", это случилось перед Олимпиадой, которая прошла в 2002 году.

По его словам, все случилось на одной из тренировок. За несколько дней перед вылетом на международные соревнования фигуриста начинают беспокоить боли в ноге. Когда Ягудин поделился этим с Тарасовой, она назвала его выдумщиком. Но затем добавила, что в случае поражения на Олимпиаде он может сослаться на больное бедро. Ягудин в возмущении обругал тренера матом.

"Я послал ее", – заявил спортсмен.

Тарасова наказала его сильным подзатыльником. Фигурист вспоминает, что у женщины была крепкая рука с большим перстнем, и удар получился увесистый. В ответ он зарычал на нее и поспешил уйти.

Как вспоминает Ягудин, они еще несколько дней держались друг с другом холодно, не перебросились и словом. После выступления на Олимпиаде и победы все наладилось. Однако спустя шесть месяцев у фигуриста случается новый приступ, и его повезли делать МРТ. Изучив результаты снимков, врач сообщил, что сустав Ягудина почти полностью разрушен.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алексей Ягудин обзавелся местом на кладбище. Они с супругой будут похоронены рядом с ее матерью.