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Среднегодовая величина страховых выплат для пожилой части россиян через три года должна достигнуть 20 388 рублей. Такая информация следует из внутренних документов Российской трехсторонней комиссии в области социально-трудового регулирования.
Известно, что недавно трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда на следующий год, а также на плановый период – на 2023-й и 2024-й годы.
Как отмечает источник, среднегодовая величина страховых выплат для неработающей категории пожилых россиян должна в 2022 году составить 18,4 тысячи рублей, через год она вырастет на 850 рублей, а к 2024 году пенсия достигнет уже 20 388 рублей, отмечает URA.ru.
Ежегодная индексация проводится с 1 января нового года. Так, в 2022 году она составит 5,9%, в 2023 году этот показатель будет ниже на 0,3, к 2024 году составит 5,5 процента соответственно, уточняет телеканал "360".
При этом корректировка накопительной части на указанный период не предусматривается.
Напомним, бюджет Пенсионного фонда формируется после согласования в правительстве Российской Федерации. Документ утверждает нижняя палата Федерального собрания.
Ранее сенатор Елена Бибикова заявила, что около двух миллионов россиян лишились накопительной части пенсий из-за проблем в пенсионной системе. По словам политика, многие россияне не были информированы о наличии денежных средств, которые ранее образовались на их счетах. Не последнюю роль в этой оплошности сыграло отсутствие массированного оповещения россиян по указанному вопросу.
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