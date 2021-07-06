Размер индексации уже распланирован на ближайшее трехлетие

Среднегодовая величина страховых выплат для пожилой части россиян через три года должна достигнуть 20 388 рублей. Такая информация следует из внутренних документов Российской трехсторонней комиссии в области социально-трудового регулирования.

Известно, что недавно трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет Пенсионного фонда на следующий год, а также на плановый период – на 2023-й и 2024-й годы.

Как отмечает источник, среднегодовая величина страховых выплат для неработающей категории пожилых россиян должна в 2022 году составить 18,4 тысячи рублей, через год она вырастет на 850 рублей, а к 2024 году пенсия достигнет уже 20 388 рублей, отмечает URA.ru.

Ежегодная индексация проводится с 1 января нового года. Так, в 2022 году она составит 5,9%, в 2023 году этот показатель будет ниже на 0,3, к 2024 году составит 5,5 процента соответственно, уточняет телеканал "360".

При этом корректировка накопительной части на указанный период не предусматривается.

Напомним, бюджет Пенсионного фонда формируется после согласования в правительстве Российской Федерации. Документ утверждает нижняя палата Федерального собрания.

Ранее сенатор Елена Бибикова заявила, что около двух миллионов россиян лишились накопительной части пенсий из-за проблем в пенсионной системе. По словам политика, многие россияне не были информированы о наличии денежных средств, которые ранее образовались на их счетах. Не последнюю роль в этой оплошности сыграло отсутствие массированного оповещения россиян по указанному вопросу.