В Москве открылась регистрация на курсы волонтеров

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Ресурсный центр "Мосволонтер" проведет занятия для начинающих волонтеров. В рамках дистанционного обучения по программе "Включайся!" с 12 по 17 июля желающие смогут узнать про основы добровольческого движения, про задачи, которые решают волонтеры, и навыки, которыми должны обладать участники движения.
"Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа “Включайся!” пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тысячи человек",
– рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Слушателями онлайн-курсов для начинающих волонтеров могут стать москвичи, начиная со школьного возраста и до граждан старшего поколения. Желающим нужно только зарегистрироваться на сайте. После этого в течение шести дней их ждут интересные лекции, вебинары, практические задания.
По словам наставника Екатерины Кузнецовой, самый интересный этап обучения – интерактивный день, когда участники отрабатывают полученные навыки.
"Проводим игры на командообразование, рассказываем о правах и обязанностях волонтера, делимся на команды по функционалу. Тут все по-настоящему!"
– поделилась Екатерина. Она рекомендовала принять участие в программе "Включайся!" как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт волонтерства – в процессе обучения все смогут узнать много нового и полезного для себя.
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