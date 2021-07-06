Как две капли воды: на учениях НАТО засняли двойника Зеленского

Как две капли воды: на учениях НАТО засняли двойника Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Матрос судна оказался точной копией украинского лидера

Сейчас в акватории Черного моря проходят военные учения "Си бриз". Накануне журналистам удалось запечатлеть мужчину, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского. 

"Двойника" украинского лидера заметили на фрегате Италии Virginio Fasan, который принимает тоже участие в учениях, которые проводят Западные страны вместе с Украиной. На снимке мужчина в белой форме смотрит в сторону и держится за матчу.  

Однако, как передает телеграм-канал издания "Страна.ua", на снимке запечатлен вовсе не Зеленский, как могло изначально показаться, а итальянский матрос, похожий на президента как две капли воды. 

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Сети заявляли о наличии "двойников" Владимира Зеленского.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива иронично указал, что главу Незалежной кто-то похитил, а вместо него в президентском кресле сидит хоть и очень похожий на него, но совершенно другой человек.  

В Сети даже разместили доказывающее этот факт видео. В ролике глава Украины говорит о том, что россияне и украинцы – братские народы, при этом отмечая, что знаком с большим числом хороших граждан России. 

На кадрах, кстати, "двойник" Зеленского говорит, что в жилах жителей Украины и России течет одна кровь, несмотря на то, что они говорят на разных языках. 

Источник: Телеграм
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость274593
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Как говорил незабвенный комиссар Жюв в фильме Фантомас: "У каждого человека есть двойник".
Гость268747
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Двойников много,только что там Зеленский,почти у любого двойник найдется.Помню года 2назад,на параде Победы в Москве маршировал солдат,очень похожий на В.В.Путина.Оператор даже камеру на нем задержал подольше,сам видно удивился.Да и в рассказах К.Паустовского-"Повесть о жизни",Паустовский увидел своего двойника-пленного австрийца.Ничего удивительного тут нет.
Гостъ
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Не не, матросег не пахож! Он же не стаид враскорячку как будь то белки в дупло 100500 кг орехов натолкали. Не пахож!
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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А ЖИДовская укроМРАЗЬ всегда похожа, как еврей на жида! Мало их Адольф Алоизович уничтожил!
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