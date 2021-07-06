Матрос судна оказался точной копией украинского лидера

Сейчас в акватории Черного моря проходят военные учения "Си бриз". Накануне журналистам удалось запечатлеть мужчину, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.

"Двойника" украинского лидера заметили на фрегате Италии Virginio Fasan, который принимает тоже участие в учениях, которые проводят Западные страны вместе с Украиной. На снимке мужчина в белой форме смотрит в сторону и держится за матчу.

Однако, как передает телеграм-канал издания "Страна.ua", на снимке запечатлен вовсе не Зеленский, как могло изначально показаться, а итальянский матрос, похожий на президента как две капли воды.

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Сети заявляли о наличии "двойников" Владимира Зеленского.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива иронично указал, что главу Незалежной кто-то похитил, а вместо него в президентском кресле сидит хоть и очень похожий на него, но совершенно другой человек.

В Сети даже разместили доказывающее этот факт видео. В ролике глава Украины говорит о том, что россияне и украинцы – братские народы, при этом отмечая, что знаком с большим числом хороших граждан России.

На кадрах, кстати, "двойник" Зеленского говорит, что в жилах жителей Украины и России течет одна кровь, несмотря на то, что они говорят на разных языках.