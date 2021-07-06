Акция пройдет 8 июля

Молодожены, зарегистрирующие брак 8 июля 2021 года, смогут бесплатно прокатиться над Москвой-рекой по Московской канатной дороге (МКД). Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

В пресс-службе канатки отметили, что из кабинок открывается прекрасный вид на город, поэтому многие москвичи и гости столицы специально приезжают на Воробьевы горы, чтобы устроить необычную фотосессию. Возможность прокатиться бесплатно в стандартной кабинке и сделать оригинальные фотографии – прекрасный подарок для влюбленных в день свадьбы.

"Тем же, кто решит внести чуть больше комфорта и солидности в прогулку над Москвой-рекой, предлагается скидка 50% за проезд в кабине премиум-класса",

– уточнили в пресс-службе МКД. Поездка в кабинке повышенного комфорта будет стоить новобрачным 5 тысяч рублей вместо 10 тысяч, уточняет "Москва 24". Гости молодоженов смогут провести это время на красивых верандах или тоже прокатиться над рекой.

Ранее в Москве решили предоставлять услуги ЗАГС в МФЦ "Мои документы". Теперь во флагманских и районных центрах можно получить повторные свидетельства актов о регистрации гражданского состояния и другие справки, зарегистрировать брак и даже развестись.

Пожениться в Москве можно также в разных необычных и романтичных местах – в усадьбах, музеях, на стадионах и даже Останкинской телебашне. При этом доплачивать за выездную церемонию не придется, достаточно только оплатить стандартную госпошлину и забронировать подходящую дату.

Канатная дорога в Москве открылась в 2018 году. Она связала два берега Москвы – реки от Лужников до Воробьевых гор.