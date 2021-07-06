Действовать нужно быстро: как спасти урожай после града

Действовать нужно быстро: как спасти урожай после града
Фото: instagram.com/marat_days/www.globallookpress.com
Сохранить результаты своих долгих усилий можно несколькими способами

Град – явление неприятное и, как правило, неожиданное. Иногда непогода может всего за несколько минут уничтожить результаты нескольких месяцев усердной работы. Но спасти урожай можно, если действовать быстро. 

В случае с помидорами, которые пострадали в результате града, можно посадить пасынки. Это позволит получить хоть и небогатый, но урожай, который поспеет к концу лета. Такой вариант подходит для тех, кто не горит желанием пересевать десятки кустов рассады. 

Кстати, если стебли и корни несильно пострадали, тогда есть большая вероятность, что помидоры можно выходить. Для этого нужно закрепить верхушку куста и подкормить грядки мочевиной. Для приготовления раствора нужно растворить 100 граммов средства в 10 литрах воды. 

Аналогичным способом можно поступить с картошкой. 

Если от разгулявшейся стихии пострадал виноград, оставьте не более трех уцелевших кистей. Обязательно нужно обработать культуру фунгицидами, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Медный купорос либо бордоская жидкость использовать не стоит, потому что эти вещества могут только навредить и без того ослабленным растениям. 

Необходимо также поработать с землей. Перед внесением удобрений взрыхлите грядки, помидоры, картошку и капусту стоит окучить. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти помидоры после проливных дождей. 

Источник: Agroxxi
Юлия МИХАЙЛОВА

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