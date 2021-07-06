Вековая история канула в Лету: на Украине ликвидировали старейший судостроительный завод

Вековая история канула в Лету: на Украине ликвидировали старейший судостроительный завод
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Вырученные средства пошли на оплату многомиллионных долгов

Черноморский судостроительный завод официально прекратил свое существование. Он проработал 126 лет и внес неоценимый вклад в строительство и выпуск советских авианосцев. 

На данный момент любая хозяйственная деятельность предприятия прекращена, все сотрудники были уволены, а печать Черноморского – уничтожена. Так и закончилась вековая история завода, который в свои лучшие времена выпускал тяжелые авианесущие крейсера, включая уникальный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Имущество судостроительного завода было распродано, а вырученные средства – 151 миллион гривен (примерно 406,5 миллионов рублей – прим.ред.) пошли на погашение накопившихся долгов, уточняет Общественная служба новостей

Но даже этой большой суммы не хватило, чтобы погасить хотя бы половину задолженностей – удовлетворены были только 42% претензий кредиторов второй очереди. 

Напомним, что легендарный завод был построен еще во времена царской России. На нем строили судна, которые ходили под флагами Империи. Так, еще в дореволюционные времена на воду спустили корабль "Императрица Екатерина Великая".

Во времена СССР были возведены крейсер "Красный Кавказ", судно "Академик Сергей Королев", которое занималось научными исследованиями и другие. За всю свою длинную историю Черноморский создал 1004 судна как военного, так и гражданского назначения.

Источник: "Таймер"
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гостьпророк
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Андрей
Да, действительно - нет чтоб сказать в г. Николаеве...А может это девчушка и не знает про такой город? В таком случае простимо- а вообще по другому тогда неучь...
А я о чем??? Автору сделал замечение и все не меня набросились! А ведь в нашем фильме" большая семья", где играл Андреев,Баталов,Лучко,и в (фильме:Подвиг разведчика), такие актеры,то что их не стало- страна потеряла. Жаль и Николаев и их трудяг(которые династиями работали). Печально все это!
Гость274506
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О чем спор??Кто не знает - уточните, кто знает - подскажите тем , кто не знает..
Гость268747
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Им не только производство кораблей не нужно.Например автобусный ЛАЗ укры давно уничтожили и даже завод КрАЗ они умудрились обанкротить и теперь вместо КрАЗов,для украинской армии у чехов будут закупать грузовики Татра. Если бы не недавний американский заказ у КрАЗа грузовиков для ООН,то КрАЗу сейчас была бы уже хана,как нашему ЗиЛу и УАМЗу.Кстати у нас в России выпускают ихние КрАЗы под маркой РКР.Это наверное так хорошо работают их санкции?))).
трепанатор черепов
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Гостьпророк
Ты вообще то черепов,или прикидываешся им? Читай статью внимательно. Трепанатор от слова ТРЕП, поэтому научись читать,ту версию,которая до России дошла!!!
твой слив засчитан.
Андрей
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Да, действительно - нет чтоб сказать в г. Николаеве...А может это девчушка и не знает про такой город? В таком случае простимо- а вообще по другому тогда неучь...
Гостьпророк
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трепанатор черепов
А если без вранья? Там написано "В Николаеве........завод"
Ты вообще то черепов,или прикидываешся им? Читай статью внимательно. Трепанатор от слова ТРЕП, поэтому научись читать,ту версию,которая до России дошла!!!
Гость Дик
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Раньше был у нас застой,потом перестройка,раньше было государство,а теперь-помойка...
трепанатор черепов
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трепанатор черепов
А если без вранья? Там написано "В Николаеве........завод"
а если ещё и на "источник" в конце статьи нажать ....... "Таймер"
крым наш
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трепанатор черепов
Там же написано --- Легендарный николаевский завод официально прекратил своё существование.
ООО «Смарт Мэритайм Груп — Николаевская верфь» (ЧСЗ) — украинское судостроительное предприятие, расположенное в городе Николаев.
Где там же?В статье не написано!
Гость274506
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Зачем туземцам укрогабона судострой завод?Им достаточно американских надувных матрасов и 13 адмиралов для этого москитного флота.
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