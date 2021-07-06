Вырученные средства пошли на оплату многомиллионных долгов

Черноморский судостроительный завод официально прекратил свое существование. Он проработал 126 лет и внес неоценимый вклад в строительство и выпуск советских авианосцев.

На данный момент любая хозяйственная деятельность предприятия прекращена, все сотрудники были уволены, а печать Черноморского – уничтожена. Так и закончилась вековая история завода, который в свои лучшие времена выпускал тяжелые авианесущие крейсера, включая уникальный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Имущество судостроительного завода было распродано, а вырученные средства – 151 миллион гривен (примерно 406,5 миллионов рублей – прим.ред.) пошли на погашение накопившихся долгов, уточняет Общественная служба новостей.

Но даже этой большой суммы не хватило, чтобы погасить хотя бы половину задолженностей – удовлетворены были только 42% претензий кредиторов второй очереди.

Напомним, что легендарный завод был построен еще во времена царской России. На нем строили судна, которые ходили под флагами Империи. Так, еще в дореволюционные времена на воду спустили корабль "Императрица Екатерина Великая".

Во времена СССР были возведены крейсер "Красный Кавказ", судно "Академик Сергей Королев", которое занималось научными исследованиями и другие. За всю свою длинную историю Черноморский создал 1004 судна как военного, так и гражданского назначения.